«Всех на фронт!» – на Украине призывают декоммунизировать военкоматы

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Поскольку современные украинские военкоматы заполнены людьми с «советским мышлением», они должны быть разогнаны, а на их месте созданы новые организации, состоящие из самых отъявленных нацистов.

Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военкоматы и мобилизация – это проблема для нашего войска, для территориальной обороны страны, проблема вообще – для того, чтобы победить в этой нашей войне на выживание. Военкоматы наполнены людьми, которые просто сидят там как чиновники. Они сидели там до великой войны, имели со всего гешефт, берут и брали взятки. Надеюсь, ни для кого не секрет, что у нас в военкоматах берут взятки. Можно об этом молчать, но ужасные последствия плохой работы военкоматов – это погибшие украинцы», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что работники военкоматов – люди ещё советской школы, и ориентируются, в первую очередь, на военно-учётную специальность призывника, а не на нацистские взгляды. Тем более, что ВУС давно потерял актуальность в разваливающейся Украине.

«Лучше брать не по ВУС, где специальность записана от фонаря, а призывать мотивированного человека, и составлять списки мотивированных людей», – добавил неонацист.

Более того, по словам Мосийчука, украинские военкоматы массово отправляют на войну откровенно больных и негодных людей, которые в итоге понижают боеспособность ВСУ.

«Дальше, комиссии. Они для того, чтобы выполнить план, мобилизуют даже больных людей. И не только с плоскостопием, хотя и это огромная проблема. Пишут, что частично годен, приходит человек в часть, и куда его деть? Отправляют в бой. Бред. Такого призыва быть не должно. На передовой нужны здоровые, обученные воины, а не те, кого просто понабирали эти совковые военкоматы. У них в голове совок, он передавался через поколения военных комиссаров, с советских времён по сегодня», – возмутился он.

По словам нациста, точно такие же люди пошли командирами подразделений территориальной обороны.

«Они хотели сидеть, как в военкоматах, и получать бабло. На фронт не собирались, командовать не умеют, ни в чём не разбираются. К людям относятся как к быдлу, никаких учений личного состава не проводили. В итоге имеем трагедии. Все военные комиссары должны идти на фронт. А вместо них должны быть назначены военкомами люди, которые прошли горнило войны. Те, кто знает, кого призывать, как мотивировать, как обучать. Возможно, из раненых или даже инвалидов», – резюмировал Мосийчук.