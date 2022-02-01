«Всех назовём» – Рада взяла ещё один год на расследование причин потери Крыма

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Новости Украины

Украинский парламент принял проект постановления о создании временной комиссии по вопросам расследования фактов, которые способствовали потере Крыма.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором создания комиссии стала депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.

Согласно документу, основной задачей комиссии станет проверка информации о фактах содействия должностных лиц украинских государственных органов Российской Федерации во «временной оккупации» Крыма в 2013-2014 годах, а также сбор информации и получение объяснений от должностных лиц, предприятий и учреждений, участвующих в осуществлении деятельности, связанной с уходом Крыма в Россию.

«Нет никаких сомнений, что именно Путин давал приказы о захвате полуострова, проведения там незаконного референдума, и что именно он, как президент России, принял потом АР Крым в состав РФ как отдельный федеральный округ России, что не признаётся всеми демократическими странами мира. Но всё ли сделала украинская власть, чтобы этого не произошло? Что предшествовало оккупации Крыма, и какие обстоятельства или факты способствовали этому и сделали захват Крыма возможным? Можно ли было избежать этих обстоятельств и их последствий, были ли исчерпаны все возможности для того, чтобы сделать невозможным покушение России на суверенитет и территориальную целостность Украины?» – сказала она.

Главой комиссии назначили депутата от партии «Слуга народа» Игоря Копытина, его заместителем – депутата от «Батькивщины» Григория Немырю. Комиссия будет работать на протяжении года с момента создания, по окончанию она озвучит свой отчет в Верховной раде.

В ходе голосования документ поддержали 229 депутатов из 226 необходимых для принятия решения.