Целые сутки в качестве санитара сопровождал медиков «Скорой» в прифронтовой Горловке (ДНР) журналист Telegram-канала «Наши и ваши».

Рабочий день репортера начался с прибытия на муниципальную станцию скорой медицинской помощи в тот момент, когда бригада врачей вернулась с экстренного вызова из поселка Гольмовское. Там в результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в районе шести часов утра, погибла семья в составе четырех человек. Тела людей были найдены под завалами.

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«До сих пор очень трудно подобрать слова и описать этих людей. Горловчане, из чего же вы сделаны, родные? Всех российских чиновников нужно отправлять не на мифические конкурсы «Лидеры России», а прямиком в Горловку. Достаточно их один день покатать в машине горловской скорой, и мы получим совсем других управленцев, если, конечно, у них душа ещё что-то чувствует. А знаете, что сказали нам, прощаясь, врачи скорой? «Нам бы дороги хорошие, чтобы на вызовы к больным побыстрее приезжать», – прокомментировал поездку военкор.

Парамедик Анна, в перерывах между многочисленными вызовами разного характера и экстремальными поездками по разбитым дорогам, поделилась воспоминаниями о первых дня вооруженной агрессии киевского режима в отношении Донбасса.

«С 1997 года работаю в «скорой». И здесь живу. Опыт – огромный, но привыкнуть, конечно, тяжело к этому. В особенности, сейчас обстрелы более ожесточенные, с большим количеством пострадавших. Очень тяжело смотреть на боль людскую, воспринимать это все. Берешь все на себя. Их боль перенимаешь на себя. Приходится часто (выезжать на обстрелы – ред.). В самые разные районы – весь город (бьют – ред.). Нет района, куда бы не прилетал сейчас снаряд. Помню 2014 год, когда это все только начиналось. Я никогда не думала, что могут стрелять по городу. Нас отправили (это был первый обстрел) в центр города, когда множество погибших было и раненых на «Мелодии». Я ехала непосредственно туда. Но остановили меня сразу в центре города за площадью, потому что у мужчины была перебиты бедренная артерия, он истекал кровью. Я остановилась, оказали помощь. К (назначенному – ред.) месту так и не попала, было очень много раненых и пострадавших. Это в тот день, когда (погибла –ред.) девушка с ребенком (горловская Мадонна – ред.). Это был самый страшный день, отложился в моей памяти. Очень тяжело смотреть на это все. Сегодня поспокойнее. Я рада за наших людей, наш город. Хотя бы сегодня люди могут вздохнуть спокойно. Пройтись куда-нибудь, скупиться и т.д. В поселок Гольмо – да был (сегодня – ред.) прилет, прямое попадание в дом, где была семья. Они спали в этот момент, и все попали под завал. Никто не выжил», – рассказывала женщина.

В свою очередь, сотрудница регистратуры отделения отметила «особенную любовь» руководства Украины к горловчанам.

«Да, школы, детские сады… Детский сад на квартале (пострадал во время очередного артудара ВФУ – ред.). Прилетело. Девочка, 22 года, разорвало, чуть ли не на глазах у мамы. Она вышла собачку выгулять, и прилетает на улицу. Все повылетало – стекла, двери. Просто нет там (в детском саду – ред.) деток. Чего вы лупите по детским садам, школам? Котельные. Причем, это все – с 2014 года: «Так мы вас любим хорошо, что все разрушим. Сидите без воды», – объяснила логику ВСУ жительница города.