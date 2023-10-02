Всех русскоязычных детей насильно загоняют в нацистские украинские школы

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У граждан Украины нет права обучать своих детей на дому, поскольку они должны в обязательном порядке подвергаться идеологической обработке в украинских школах.

Об этом на канале портала «Альтернатива» заявил бывший киевский журналист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опубликовал видеоролик с перепалкой между представителями украинских властей и женщиной, которая хотела обучать своего ребёнка на дому на родном языке.

«На данный момент все граждане Украины обязаны отдавать своих детей на воспитание в школы. Теперь у родителей нет права обучать и воспитывать своих детей дома. Ни один ребёнок, находящийся на украинской территории, не может избежать идеологической и психологической обработки государством. Все должны пройти через тоталитарный конвейер для умственной и психологической отштамповки», – сказал Ваджра.

Представитель украинской службы по правам детей пришла к русской женщине, которая не хочет отдавать своих детей в украинскую школу, желая их обучать дома.

Женщина объяснила служащей, что она написала заявление о семейном обучении, однако та ответила, что на Украине семейного обучения нет.

«У нас школы работают, и дети должны идти в школу», – сказала украинский представитель и добавила, что женщину предупреждали об этом несколько раз.

Мать ребёнка возразила, что бумаг ей никаких не давали, однако служащая взбесилась, что с ней общаются не на «державной мове». На возражения, что человек имеет право говорить на русском, она впала в истерику:

– Нет, вы не можете по-русски, на языке врага вы не можете, я должна разговаривать по-украински, как и вы со мной, я не понимаю вас»!

– Вы не имеете право ущемлять меня в моих правах.

– Имею! Враг мой Россия, и ее язык мне вражеский! И я имею право требовать от вас украинский язык. Когда дети пойдут в школу? Я вам официально вручаю предупреждение о том, что последует за тем, если дети не пойдут в школу. Проживаете на Украине – вы должны выполнять законодательство Украины. Будете в Раше жить – будете держать детей дома, где хотите.

– Я выполняю законы, Конституцию Украины.

– Вы мою Конституцию не трогайте! Потому что вы с ней не имеете ничего общего, поняли? Я вас предупредила. Через три дня вас ждём в любой школе! Вы ведёте себя нахально в моей стране. В моей Украине дети ходить в школу обязаны! Вы меня поняли?

– Почему вы на меня кричите?

– Потому что я не хочу с вами по-другому разговаривать.

– Вы нарушаете Конституцию, международные договоры.

– Какие международные договоры с врагом моим? Какие договоры с вами, с моим врагом?

Рагулиха также напомнила матери, что та находится «в демократической стране, где дети живут по законам Украины».

«Эта кричащая от ненависти украинка, похоже, не знает, что в Третьем рейхе всё тоже делалось по законам. Людей лишали гражданских прав исключительно по закону, и в концентрационные лагеря смерти их тоже отправляли по закону. Именно поэтому у истерящей дамы аналогичная логика: Украина – демократическое государство, поэтому на Украине к конституционным правам русский человек никакого отношения не имеет. И права на домашнее обучение своих детей он тоже лишён. В «демократической и правовой Украине» русская женщина вообще никаких прав не имеет, а обязана делать то, что ей прикажет истинная украинка – яростная законница, ослепительная красавица и просто патриот Украины. Обратили внимание, какая фанатическая ненависть светится в глазах этого начальника службы по делам детей? Такое ощущение, что была бы её воля, она бы прямо во время беседы расстреляла русскую женщину и её дом спалила, а детей отправила на идеологическую перековку, чтобы они говорили исключительно по-украински и убивали русских. Ей явно не хватает чёрной формы СС. И ещё ей не хватает кнута, чтобы стегать русских граждан Украины, которых она считает пришлыми и ненавидит чёрной ненавистью. Вот это и есть права человека по-украински», – прокомментировал Ваджра.