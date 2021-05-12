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12.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Криминал, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал
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«Всех убийц не отследишь» – Дуров кинулся защищать свой Telegram

Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров оправдывается за то, что не удалил канал Ильназа Галявиева,...

Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров оправдывается за то, что не удалил канал Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в казанской гимназии.

«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку.

Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией.

Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», – написал Дуров.

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Он считает, что «полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно», и они «не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

Судя по скринам, которые успели сделать журналисты, Галявиев делал записи в своем канале «Бог» еще 6 мая. На тот момент у него было более 300 подписчиков. Он «приказывал» им совершать массовые убийства и самоубийства.

«Роскомнадзор» пытался заблокировать «Телеграм» в 2018 году, когда Дуров отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений 6 лиц, обвиняемых в совершении теракта в Петербурге в 2017 году.


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