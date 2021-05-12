«Всех убийц не отследишь» – Дуров кинулся защищать свой Telegram

12.05.2021, Москва, Елена Острякова

Владелец мессенджера «Телеграм» Павел Дуров оправдывается за то, что не удалил канал Ильназа Галявиева, который устроил массовый расстрел в казанской гимназии.

«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник – сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку. Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», – написал Дуров.

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Он считает, что «полностью защитить общество от действий психически нестабильных людей невозможно», и они «не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь».

Судя по скринам, которые успели сделать журналисты, Галявиев делал записи в своем канале «Бог» еще 6 мая. На тот момент у него было более 300 подписчиков. Он «приказывал» им совершать массовые убийства и самоубийства.

«Роскомнадзор» пытался заблокировать «Телеграм» в 2018 году, когда Дуров отказался передавать ФСБ ключи для расшифровки сообщений 6 лиц, обвиняемых в совершении теракта в Петербурге в 2017 году.