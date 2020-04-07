Всех в отставку! В Белоруссии исчезли маски, которыми были забиты склады

07.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил отправить в отставку правительство, если в учреждениях здравоохранения возникнет нехватка защитных средств.

Об этом он заявил сегодня на совещании с медиками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, – правительства не будет. Будут работать другие», – грозит Лукашенко.

Он возмущен тем, что в Белоруссии не хватает защитных масок.

«Маску эту несчастную… не можем сшить для населения. Они же идут – шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять», – отрезал Лукашенко.

Парадоксально, но еще 16 марта Лукашенко заявлял, что в Белоруссии переизбыток масок.

«Сшили – девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит – нам столько не надо, нам некуда девать. Правда, я ему сказал, что надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», – приказал Лукашенко.

Сам он защитными масками не пользуется, о чем с гордостью сообщает его пресс-служба.