«Всех в штурмовики»: Арестович угрожает, что все уклонисты скоро будут отловлены

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Программы мобилизации на Украине будут ужесточаться, и в течение трёх лет в армии побывает практически всё мужское население страны.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порядок мобилизации будет ужесточаться, иначе мы не выживем. Год назад на Украине было 3,5 миллиона перемещённых мужчин, которые и не пришли, и не встали на учёт в военкоматах. Что мы хотим от страны, где 3,5 миллиона мужиков прячутся от мобилизации», – сказал Арестович.

Он подчеркнул, что их в любом случае «будут искать, хватать и тащить», иначе они все будут «запытаны в подвалах и убиты».

«Мобилизация будет ужесточаться. Будут ограничивать работодателей в смысле приёма на работу людей, которые не стоят на учёте в военкомате. Будет налажен учёт, и там придётся побывать если не всем, то очень и очень многим. Я думаю, только вопрос времени, когда эти люди окажутся в военкомате – сейчас, или через полгода. А если война продлится ещё три года, то все мужики без исключения там побывают. Способы набора будут искать разные – работать с иностранными добровольцами, в том числе обращаться в тюрьмы. Но так или иначе, так просто это не пройдёт, и чтоб выловить скрывающихся, будут предприниматься всё более и более жёсткие меры», – добавил политик.

Причём он подчеркнул, что все тыловые должности уже заняты и гнать насильно мобилизованных будут на передовую.

«Как часто гибнут, получают ранения и выбывают по санитарным причинам повара и грузчики? Очень редко. А именно штурмовая пехоты быстро заканчивается. Поэтому куда будут призывать новых людей? Повара все на местах, туда новые люди не нужны, или нужны очень редко. А штурмовая пехота заканчивается очень быстро, и именно туда дёргают людей», – резюмировал Арестович.