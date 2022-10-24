Всех военнообязанных Украины призвали готовиться к вручению повесток
Мобилизация на Украине будет продолжаться, чтобы нарастить численность армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военком Киева Юрий Максимов.
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«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наша армия на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», – сказал Максимов в интервью ТСН.
Ему задали вопрос, кому следует ожидать повестку в первую очередь.
«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», – ответил военком.
Кроме того, у него поинтересовались, будет ли на Украине тотатльная мобилизация, если российская армия увеличится на миллион человек.
«Мы сейчас находимся на высшей ступени мобилизации. Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически», – ответил Максимов.
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