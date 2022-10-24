Всех военнообязанных Украины призвали готовиться к вручению повесток

24.10.2022  09:39 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Мобилизация на Украине будет продолжаться, чтобы нарастить численность армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военком Киева Юрий Максимов.

Мобилизация на Украине будет продолжаться, чтобы нарастить численность армии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал, наращивать составляющую. Все мы видим, что наша армия на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большое количество личного состава сил обороны. Я считаю, что мобилизация будет продолжаться. Это необходимость», – сказал Максимов в интервью ТСН.

Ему задали вопрос, кому следует ожидать повестку в первую очередь.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», – ответил военком.

Кроме того, у него поинтересовались, будет ли на Украине тотатльная мобилизация, если российская армия увеличится на миллион человек.

«Мы сейчас находимся на высшей ступени мобилизации. Она может быть либо частичная, либо всеобщая. Юридически», – ответил Максимов.

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