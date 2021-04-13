«Всех взорвут и перережут» – в Киеве панически боятся антиукраинского подполья

13.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В программе «реинтеграции» неподконтрольных Киеву территорий Донбасса нет ответа, что делать с партизанским движением, которое, как показывает мировая практика в подобных случаях, не только не исчезает, но и укрепляется со временем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт по вопросам международной политики Илья Куса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом свидомый украинский пропагандист заранее сравнил гипотетических донецких подпольщиков не с советскими борцами с нацистскими оккупантами, а с сирийскими игиловцами.

«Очень большая проблема, связанная с наличием агрессивного антиправитальственного подполья, которое никуда не исчезло, как и во многих других конфликтах, которые существовали в истории, так и в Сирии, которая считается наисвежайшим примером. Всегда есть группа людей, которая не смирилась, не соглашается на мирную реинтеграцию и не хочет сложить оружие.

В случае с Сирией так и случилось, что антиправительственное подполье при возвращении власти на эти территории осталось, пошло ещё глубже в подполье и начало партизанскую войну с центральной властью. Что привело к тому, что все процессы, связанные с реинтеграцией, были приостановлены или парализованы», – рассуждает Куса.

«Они убивали представителей власти, они убивали чиновников, которых отправляли на эту территорию. Например, коммунальщиков, которые пытались восстановить пострадавшую. инфраструктуру, убивали своих бывших коллег, которые согласились подписать с властями согласие на примирение и таким образом дискредитировали весь процесс и подрывали его.

Причём деятельность подполья очень серьёзная, они за один октябрь 2020 года на территориях южных регионов Сирии – это провинции Даръа и Эс-Сувайда, было убито почти 200 людей, то есть, это заказные убийства, которые произошли на территории этих регионов», – стращал коллег украинский эксперт.