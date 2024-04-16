Всем бояться: Всеукраинские соревнования по боевому гопаку

Михаил Рябов.  
16.04.2024 16:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 723
 
Дзен, Спорт, Украина


Всеукраинские соревнования по боевому гопаку состоялись накануне – очевидно, эта самостийная разновидность рукопашного боя призвана заменить «москальское» самбо.

Всеукраинские соревнования по боевому гопаку состоялись накануне – очевидно, эта самостийная разновидность рукопашного боя...

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Не являясь экспертами в области единоборств, предоставим возможность читателям самим оценить эффективность незалежной боевой дисциплины, где кимоно заменяют шаровары и вышиванка.

Как и положено, соревнования сопровождались совместным завыванием гимна «Ще не вмерла» с прикладыванием рук к сердцу на американский манер, минутой молчания по погибшим ВСУшникам и т.п.

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