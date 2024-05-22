Всем крымчанам предложили подсчитать индивидуальный ущерб от водной блокады Крыма

Любовь Смирнова.  
22.05.2024 19:42
  (Мск) , Симферополь
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геноцид, Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина


Иск Общественной палаты о признании крымчан потерпевшими от «водной» блокады касается признания самого факта. Размер ущерба каждый определит самостоятельно в индивидуальном иске.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил председатель комиссии Общественной палаты РК по мониторингу и экспертизе нормативных правовых актов Юрий Штурцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иск Общественной палаты о признании крымчан потерпевшими от «водной» блокады касается признания самого факта....

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«В исковом заявлении общий размер ущерба составляет 3 триллиона 66 млн руб. Сумма получена из среднего расчета на жителя Крыма примерно по 200 тыс руб. Это не та сумма, которую каждый фиксировано получает, а это средняя сумма. Каждый гражданин в зависимости от того, какой конкретно моральный вред он претерпел, в который вкладываются и физические какие-то неудобства, и вопросы здоровья и даже жизни, сам для себя определит его размер. Кто-то возможно подаст иск на взыскание 50 ты руб, кто-то 100 тыс руб сможет обосновать, кто-то 200 тыс руб или 400 тыс руб», – отметил он.

Общественная палата добивается в суде, что сам факт нарушения имел место быть. Однако обосновать размер ущерба – будет инициатива и задача каждого крымчанина. И речь идет не только об информационному шуме: для любого правового государства важно восстановление справедливости в виде признания самого нарушения, как такового.

«Для юриста главное, что мы установили само взыскание. Не секрет, что многие взыскивали долги, но не сразу получали сумму взыскания. Ещё должно решение вступить в законную силу, потом нужно обратиться в службу приставов, там найдут, или не найдут должников. И это не значит, что решение вообще ни к чему – это просто вопрос исполнимости, но это второй вопрос.

В любом случае, мы не отрицаем, что тем или иным образом может быть и взыщем эти средства. Когда встанет вопрос о мирных переговорах, неужели мы не сможем об этом заявить? Неужели не сможем обратить взыскание на имущество, которое ещё осталось, предположим, на территории Российской Федерации и принадлежит Украине?

Возможно, другие государства посчитают возможным признать наше решение и так далее. Есть разные механизмы. Может быть, само государство посчитает возможным взять на себя часть этих компенсаций, чтобы восстановить справедливость и компенсировать эти суммы», – заключил Штурцев.

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