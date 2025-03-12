Страны Запада могут на бумаге и под влиянием силы признать Крым как регион в составе Российской Федерации. Но все это будет частью игры, где нет понятия «правда», а есть выгода.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они никогда этого не признают. Могут на бумаге якобы согласиться, если мы докажем свою силу. И мы доказываем позицию и решения, которые были озвучены президентом. Доказываем, что мы их можем реализовать на земле, благодаря мужеству, стойкости, силе духа воинов многонациональной страны, которые защищают наши интересы на передовой. И на мой взгляд, вообще не стоит отвлекаться на мнение кого-то из западных стран. Уже десятки, если не сотни лет все доказано: никакой правды мы от них не добьемся. Они будут действовать исключительно в своих национальных интересах или ради выгоды. Всё остальное там ложь, закулисная игра, в которой рассчитывать на правду невозможно. Зачем нам вообще на это ориентироваться, ждать от них признания, справедливости или в целом изменения отношения к нам? На это вообще не нужно отвлекаться. Мы рассчитывали на то, что будем действовать самостоятельно. И мы понимаем, что нам достаточно сегодня поддержки нашей большой страны. Международная помощь – это, может быть, упущенные возможности. Но это точно не какие-то убытки или катастрофическая для нас ситуация», – заверил он.

Крым развивается, преодолевая санкционное давление и логистические трудности. Безопасность в регионе обеспечена слаженной работой силовых структур и Минобороны РФ.