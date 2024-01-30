«Всем плевать на палестинцев, пусть они исчезнут» – украинский эксперт

Вадим Москаленко.  
30.01.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Израиль, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Западным политикам и их ближневосточным союзникам безразлична судьба жителей Палестины, в арабо-израильском конфликте их интересуют только политические и экономические выгоды.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западным политикам и их ближневосточным союзникам безразлична судьба жителей Палестины, в арабо-израильском конфликте их...

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«Сам факт того, что США, ввиду серьёзнейших проблем на Ближнем Востоке, хотят, чтобы хотя бы проблема ХАМАС не была таким раздражителем.

Понятно, что всем на палестинцев плевать. Если бы они исчезли с Сектора Газа, никто бы не плакал», – сказал Голобуцкий.

Он подчеркнул, что Западу и их союзникам пора перестать «заигрывать с улицей», и встать на сторону Израиля.

«Есть заигрывания. Некоторые арабские страны серьёзно заигрывали с улицей палестинским вопросом. Они завели ситуацию. Но совершенно ясно, что экономические связи с тем же Израилем для Саудовской Аравии и для других более важны, чем существование этого анклава, который ничего не приносит, кроме высасывания денег», – подытожил украинский политолог.

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