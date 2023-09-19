«Всем распечатать склады» – Пентагон объявил о бессрочной поддержке Украины

Несмотря на серьёзные экономические издержки, страны западного блока будут продолжать финансирование войны против России.

Об этом в ходе брифинга по итогам «Рамштайна – 19» заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Большинство лидеров взяли на себя обязанности помогать Украине, более двадцати стран подписались под этим, и планируют поддержку Украины сейчас и в последующие годы», – сказал Остин.

«Наша коалиция будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Члены Контактной группы чётко обозначили, что мы преданы этому делу.

Он подчеркнул, что все страны НАТО продолжат понемногу скидываться на войну против России.

«И сейчас эта долгосрочная политика приобретает фактические очертания. Некоторые страны дают Украине танки «Леопарды», также мы начинаем обучение пилотов для F-16. Ещё страны предоставляют финансирование. Нидерланды, Дания, Норвегия озвучили своё намерение предоставить F-16, это важное свидетельство долгосрочной поддержки.

Польша поставила БМП, Швеция – запчасти, вчера Германия огласила пакет на четыреста миллионов долларов на боеприпасы, и Дания огласила пакет по боеприпасам.

Эта коалиция стран делает невозможное для того, чтобы предоставить Украине необходимое прямо сейчас и в долгосрочной перспективе», – добавил министр.