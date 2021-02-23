Всем селом напали – еле отгавкался. Украинского чиновника заставили отвечать «за Кадырова»

23.02.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Такое могло произойти только на Украине. Вице-премьер по промышленной политике Олег Уруский стал героем очередной зрады после того, как его непосредственный начальник, премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал у себя в фейсбуке фото с открытия международной выставки IDEX 2021 в Абу-Даби, на котором видно, как Уруский идет куда то по коридору в толпе арабов, а рядом с ним идет то ли сам глава Чечни Рамзан Кадыров, то ли человек, похожий на него.

Подпись под фото на страничке Шмыгаля гласит: “Требую немедленных пояснений!”. Вся свидомая часть украинской фб-ленты гудит, словно растревоженный улей. В общем, очередная типично украинская хуторская постановка в жанре «Всем селом напали – еле отгавкался».

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У Уруского нашлись и защитники: они писали, что это, мол, фотомонтаж. Но вскоре сам фигурант признал подлинность фото и начал оправдываться. Типа, невиноватая я, злокозненные арабы сами так подстроили. По протоколу государства-организатора во время шествия личные гости правящей семьи размещаются в алфавитном порядке. Вот и очутился бедолага рядом с Кадыровым.

А обьяснение замглавы Офиса Зеленского Кирилла Тимошенко вообще тянет на премию Дарвина. Тимошенко, не исключил, что глава Чечни мог не узнать украинского чиновника, так как тот был в маске. Цитата: «Я не могу прокомментировать, встречался ли он. Это господин Уруский лучше прокомментирует. Я и видел пост Шмыгаля… Я думаю, это будет Кабмин и премьер делать выводы. Была или не была встреча. Когда ты находишься на международной выставке, ты можешь встретиться с кем угодно, пройти недалеко от человека и тебя сфотографируют. Такие случаи бывают».

Как бы там ни было, а теперь личное дело Уруского станет предметом рассмотрения на Кабмине, где и будут решать, что делать с оконфузившимся коллегой.

Хотя, постойте, почему «оконфузившимся»?

На самом деле, если на минутку выйти за пределы украинского медиа-пузыря, сама ситуация выглядит, как какое-то выездное представление театра абсурда в палате номер шесть.

Это украинцы уже привыкли к такому нижеплинтусному уровню дискуссии и воспринимают его как должное и само собой разумеющееся. А сторонние наблюдатели крутят пальцем у виска. Мол, что это было? Шмыгаль идиот? Что за странный уровень коммуникации между членами правительства?

От Уруского требуют обьяснений, простите, за что? За то, что он случайно оказался рядом с главой Чечни? Ну и что дальше? Это преступление? Он что, должен был от Кадырова демонстративно убежать? Или затеять с ним драку? Что в таких случаях велят сознательному украинцу идеалы Майдана?

Киевские наблюдатели выдвигают, среди прочих, версию о том, что Шмыгаль, публикуя «скандальное» фото, таким странным способом прикрывает подчиненного. Мол, под Уруского «копают» недоброжелатели, идет компания за его снятие с должности, и премьер не придумал ничего лучшего, как, зная о том, что этот снимок будут специально разгонять по СМИ, решил упредить ситуацию и свести ее к фарсу. Покрывая своего вице ценой того, что сам выглядит клоуном.

Ну ок, допустим. Но все равно, может украинцам такая версия и кажется складной, но у людей не погруженных в украинский медиапузырь все равно остается вопрос: если Уруского хотели снять, неужели нельзя было вывалить на него какой-то реальный, весомый компромат, как это принято во всех нормальных странах? Зачем весь этот цирк?

Вся ситуация – это реальный диагноз как украинскому политикуму, так и сетевому сообществу, которое на ура глотает подобную дешевую наживку и с упоением ее обгладывает.

И, ведь, деградировали настолько, что даже не понимают всей убогости этой высосанной из пальца истории. Более того, если бы, допустим, тот же Уруский кинул в Кадырова какашкой, или обматерил его, – несомненно стал бы на Украине национальным героем. И вся та публика, которая нынче с пеной у рта требует его отставки, носила бы его на руках и аплодировала бы.

Тем более, есть с кого брать пример. Вспомним случай в ПАСЕ, когда на глазах у изумленных европейцев, группа украинских нардепов-невменяшек во главе с Геращенко, Березой и Гончаренко атаковала журналистку Скабееву, закрикивая ее хоровым акапельным исполнением гимна Украины. Европейская пресса эту выходку не оценила, зато украинские «патриоты» были в восторге.

Папуасы, сэр. Что с них взять.