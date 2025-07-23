«Всем ясно, что Украина проиграет»: Полянский – британскому «ястребу»

Максим Столяров.  
23.07.2025 19:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Европа решила готовиться к войне с Россией, это их выбор, европейцы в полном праве «выстрелить себе в обе ноги».

Об этом на канале «Al Arabiya» заявил заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Европа решила готовиться к войне с Россией, это их выбор, европейцы в полном...

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В ходе эфира экс-министр обороны Британии Майкл Фэллон начал агитировать, что после смещения приоритетов у США Лондон и страны ЕС должны пичкать Украину оружием.

Полянский в ответ назвал спор о том, нужно или не нужно помогать Киеву – «абсолютно устаревшей дискуссией».

«Всем ясно, что Украина проиграет. Это вопрос времени, предоставите вы оружие или нет, это решено. Более трагична позиция Европы, включая Великобританию, когда она сделала чёткий выбор подготовки к войне с Россией, которую Россия никогда не объявляла. Мы очень обеспокоены заявлениями, которые слышим сейчас. За последние годы мы сделали достаточно жестов доброй воли, которые не были оценены по достоинству.

И Европа сделала выбор в пользу милитаризации и представлении России как врага, которым она не является. Мы очень последовательно объясняли, почему всё это началось. Если Европа предпочитает разжигать войну и игнорировать очевидные вещи, это выбор европейцев, пусть стреляют себе в обе ноги. Мы защищаем нашу страну, наших соотечественников», – сказал дипломат.

Он напомнил, что Запад сознательно закрывал глаза на карательную операцию против Донбасса, начавшуюся в 2014 году.

«Теперь они делают вид, как один из наших гостей, что до февраля 22 года ничего не происходило, и Россия якобы начала «агрессию». Её называли «неспровоцированной», теперь это слово упускают, потому что это смешно.

Хотите в иллюзиях искажать и представлять историю в другом виде, давайте, продолжайте. Мы делаем всё, что можем на поле боя, и будем делать, пока не будет найдено устойчивое дипломатическое решение», – заключил Полянский.

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