Всемирно известная пианистка получила паспорт ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин вручил паспорт гражданина республики всемирно известной пианистке Валентине Лисице.
Об этом сообщает официальный сайт руководителя региона, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, Денис Пушилин поблагодарил прибывшую на гастроли Валентину Лисицу за поддержку жителей республики и подчеркнул, что она уже давно является настоящим гражданином ДНР, а вручение документа лишь формально подтверждает этот факт.
«Вы боретесь за мир в Донбассе своим особенным оружием, которым владеете в совершенстве, – музыкой. Мы очень благодарны вам за это. И если рассуждать, кто такой гражданин государства, – это тот, кто трудится на его благо. С этой позиции Вы давно уже гражданин», – сказал Пушилин.
В свою очередь Валентина Лисица отметила, что для нее это большая гордость – стать частью героического народа.
«Для меня это настолько волнительный день – стать частичкой народа Донбасса. Я буду с этого момента представлять Донецкую Народную Республику на мировой сцене, – подчеркнула она. – И в беде и в радости наши судьбы отныне будут вместе. Я очень этим горжусь. Очень признательна вам лично и всему народу Донбасса. Спасибо за доверие!»
Визит пианистки в ДНР приурочен к Международному дню музыки, который ежегодно отмечается 1 октября.
Спасибо!
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