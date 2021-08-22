Всемирно известный режиссёр нанёс «удар под дых» украинским националистам

22.08.2021 23:36 (Мск), Одесса, Татьяна Белая

Новости Украины

Мамкины фашисты-кинематографисты все еще не могут выловить из стаканов с виски выпавшие челюсти — на торжественном закрытии Одесского кинофестиваля культовый режиссер Терри Гиллиам громогласно заявил со сцены: «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса».

Гиллиам, единственная мега-звезда на провинциальном карнавале, был приглашен на него в качестве почетного гостя. Почему именно он, остается загадкой, ведь «пафос» события был определен тематикой — 30-я годовщина независимости Украины, национальный колорит и исключительно национальное кино в конкурсной программе. Однако именно Гиллиаму организаторы вручили статуэтку Золотого Дюка за вклад в мировой кинематограф — «усэ национальнэ» на него почему-то не тянуло.

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Украинский бомонд, собирающийся на Одесский кинофестиваль

Террорист Олег Сенцов со спутницей

И вот он час икс. Режиссер поднялся на сцену, установленную на Потемкинской лестнице, на которой, по собственному признанию, хотел побывать всю жизнь, вышел под софиты, другие почетные гости из числа работниц ЖЭКов уже занесли телефоны, пихая засыпающих мужей под локоть: «На шо жать?», мужья отрыгнули борщем, ткнули пальцем и поправили вышиванки, пошла трансляция на политически благонадежные всеукраинские телеканалы, и… Барабанная дробь! Расчувствовавшийся гость выдал:

«Я полностью растерян. Я не знаю, стою ли я сейчас на этой лестнице. Я растерян, потому что фильм «Броненосец «Потемкин» имеет для меня очень важное значение. Поэтому спасибо, Россия, спасибо, Одесса».

Тыдыщ!

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«Итс Юкрэйн, итс нот Раша», — принялась бубнить растерянная Виктория Тигипко, президент фестиваля.

«Слава Украине! Героям слава!», — заголосила более реактивная теле-нацистка Янина Соколова, ведущая мероприятие.

Расслышать все на записи было невозможно, но, как уверяют некоторые корреспонденты, присутствующие на месте, Соколова еще и принялась поучать Гиллиама — мол, вы ошиблись, скажите, что вы имели в виду «Украина — не Россия».

А он возразил примерно так: «Но ведь автор фильма «Броненосец «Потемкин» Сергей Эйзенштейн был советским режиссером».

И что, спрашивается, делать? Патриотов с битами экстренно звать или заносить почетного гостя на «Миротворец»?..

Накануне у Терри Гиллиама была творческая встреча с поклонниками, но пятисот мест для слушателей, заказанных организаторами, не хватило, люди стояли и сидели на полу, прямо как в доукраинские времена, когда на подобные вечера таскали не только инклюзивных режиссеров сенцовых, а главным событием не становилось шествие по красной дорожке проституток, педерастов и активистов. На встрече Гиллиам также рассказывал, что преклоняется перед гением Эйзенштейна.

Чтобы казаться прогрессивным интеллектуалом, на встречу пришел и депутат с низкой социальной ответственностью Алексей Гончаренко с прихвостнями, и все они пускали слюну восторга — смотрите, лапотники, где настоящая жизнь и культура, а у вас только нафталиновый Михалков бесогонит. И тут их так всех под дых!

Мировая знаменитость, режиссер, сценарист, актер, художник, мультипликатор, один из авторов комик-группы «Монти Пайтон», создатель «12 обезьян», «Страха и ненависти в Лас-Вегасе» и т.д, и т.п. Вселенная, которой настолько много, что у каждого, наверное, есть свой личный любимый период Гиллиама. Кто он, и кто все «эти», как всегда, лучшие люди города, которые тут же принялись выражать свое «фе»?

А возбухли многие, от уже упомянутой Янины Соколовой, пошутившей «дедушка потерялся» (а ты, девочка, борделем, ошиблась) до целой плеяды выдатных украинских режиссеров. Из которой, ручаюсь, вы знаете только Сенцова, да и то как террориста, сидельца и националиста.

«Терри Гиллиам, который во время закрытия ОМКФ говорит со сцены «Thank you, Russia», а потом извиняется, что имел в виду «mental space», это гребаный сюр. Меня физически стошнило», — написала выдатна рэжисэрка Ирина Цилик (?).

Бывший-глава Госкино Украины Филипп Ильенко, ряд журналистов и патриотов, употребляя русские, безусловно, матюки, напомнили Гиллиаму, что «Одесса — это Украина» и предложили забрать у него почетную награду. Как думаете, сколь долго он еще будет плакать, и когда люди во всем мире перестанут смотреть его фильмы?..

А городская сумасшедшая и также почетный гость фестиваля Ирина Медушевская — та самая, что практикует борьбу с русскоязычными одесситами путем мысленного натягивания себе на голову майонезной баночки, опять-таки по-русски, выдала:

«Сказать что я в бешенстве — ничего не сказать! Чел три дня тусовался в Одессе абсолютно осознавая, что он в Украине! Но! Выйдя на сцену закрытия ОМКФ, сказал шо он, б-ть, в России! Нормально? Закрытие посвящено 30-летию Независимости Украины! Хочется рвать и метать!».

А может, человек приехал, прошелся наконец по Потемкинской лестнице, улице Пушкина, посмотрел на памятники Дюку и Екатерине, вспомнил советское кино и, не обнаружив никаких признаков Бандеры, наоборот сразу четко осознал, где находится? То есть оценил обстановку адекватно.

Так что не надо, что называется, переносить с больной головы (тем более в майонезной баночке) на здоровую. Такая себе пасхалка шобле: если в отдельно взятом государстве психи убили всех врачей, захватили власть и распределили роли — ты режиссер, а ты президент — это совсем не значит, что остальной мир будет лже-деятельности подыгрывать.

Хоть так варваров нужно иногда ставить на место. Так что «Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!». Спасибо Гиллиам!