Всемирное восстановление после пандемии может обойти стороной Украину – эксперт
Восстановление мировой экономики произойдет быстро, только если пандемия продлится недолго.
Об этом в эфире UKRLIFE.TV заявил политолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «Политнавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Думаю, экономический бум по-любому будет. Вопрос только – будет ли участвовать в нем Украина. То, что происходит сейчас, касается всего мира.
Экономический бум будет, вопрос только в одном: будет ли он после короткой пандемии и будет эффект сжатой пружины – все ринутся зарабатывать деньги, все ринутся выживать, поддерживать свои приостановленные бизнесы, все ринутся крутить педали экономической машинки, потому что жить-то хочется и выживать есть необходимость.
Либо пандемия продлится дольше, и тогда, безусловно, очень многие экономические механизмы и экономика отомрет. Восстановление во втором варианте будет все равно, просто будет медленным.
Постепенно мы будем подниматься назад, но нам деваться некуда – законы эволюции никому не остановить. Это мое мнение, оно, возможно, не совпадает с огромным количеством экспертов, которые активно рассказывают, что все кардинально меняется. Я пока этого особо не вижу», – подытожил Сергей Гайдай.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.