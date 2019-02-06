06.02.2019, Киев, Ольга Козаченко

В 2017 году совокупная чистая стоимость активов трех самых богатых физических лиц превышала 6% ВВП Украины.

Об этом во время презентации исследования об экономическом развитии Украины заявил вице-президент Всемирного банка, Сирилл Мюллер, который занимается странами Европы и Центральной Азии.

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“Это почти вдвое больше, чем в России и в три раза больше, чем в Польше. Отношение доли дохода самых богатых людей в ВВП почти не менялось с 2007 года. Это ограничило доступ к экономическим возможностям, способных полностью раскрыть потенциал человеческого капитала”, – говорится в исследовании.

По его словам, очень сложно проводить реформы когда есть такие мощные группы влияния.

Также Мюллер сказал, что без реформ Украине понадобится 50 лет, чтобы достигнуть уровня Польши.