Всемирный банк требует держать украинцев в нищете

16.07.2019

Украина проедает деньги, которые могла бы инвестировать в свою экономику, а потому надо ограничить рост зарплат в стране.

Об этом в интервью киевскому еженедельнику «Зеркало недели» рассказала экономист представительства Всемирного банка на Украине Анастасия Головач.

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По ее словам, сегодня государственные инвестиции на Украине ограничивают очень высокие расходы потребления, среди которых она называет выплаты процентов по внешнему долгу и социальные расходы.

«По сути средства, которые могли бы инвестироваться, мы проедаем. Позволить себе наращивать дефицит бюджета Украина не может, учитывая высокие выплаты по государственному долгу. Поэтому мы должны прилагать усилия, чтобы стабилизировать его на уровне 2–2,5% от ВВП. Более того, мы должны снижать нашу долговую нагрузку, а это возможно только при условии жесткого контроля над дефицитом бюджета. А значит, свободного пространства для маневра у нас не так уж и много. И для того, чтобы оно появилось, надо более умеренно относиться к текущим расходам государства», – говорит Головач.

При этом она говорит, что не стоит повышать минимальные зарплаты.

«Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, какие-либо повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста», – сказала экономист Всемирного банка.