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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Украина, Экономика
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Всемирный Банк ухудшил прогноз для Украины

Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3,5% до 2,9%, свидетельствует январский обзор ВБ «Перспективы мировой экономики» (Global Economic Prospects, GEP), передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Согласно документу, который цитирует Интерфакс-Украина, ВБ прогнозирует рост ВВП в Украине в 2020 году на 3,4%, в 2021-м — на 3,8%.

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По итогам прошлого года ВБ оценивает рост экономики Украины в 3,5%, указывается в материалах.

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