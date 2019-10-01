Всемирный банк: украинский капитализм оказался самым неудачным в восточной Европе

01.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Доход на душу населения и производительность труда в Украине находятся на едва ли не самом низком уровне в восточноевропейском регионе, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка.

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“Доход на душу населения и производительность труда находятся на едва ли не самом низком в регионе уровне, при этом продолжается снижение численности населения”, – говорится в обзоре.

Отмечается, что в период с 1999 по 2017 год, когда в Украине формировался частный сектор и прошли капиталистические преобразования, средний темп роста дохода на душу населения составлял 3,3% в год, тогда как средний показатель стран Содружества Независимых Государств составил 5,6%, а стран, не являющихся членами СНГ, – 3,6%.

“Экономические преобразования в Украине остаются незавершенными, и несмотря на то, что экономика несколько развилась, рост дохода на душу населения остается неустойчивым”, – добавили во Всемирном банке.

Ранее в МВФ также отметили, что ВВП на душу населения в Украине остается очень низким.