«Всему свое время»: в Киеве обещают уничтожит Крымский мост позже

14.09.2022  14:24 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Крымский мост сегодня – это объект, охраняемый не хуже российской столицы.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, боевик Андрей Тетерук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крымский мост сегодня – это объект, охраняемый не хуже российской столицы. Об этом в...

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По мнению Тетерука, сейчас наносить удары по мосту бесперспективно, тем не менее, боевик посчитал, что попытаться подорвать мост ВСУ все же должны, но со временем.

«Крымский мост в определенном смысле планировался как стратегический объект повышенной важности для Российской Федерации. И охрана его, на мой взгляд, слишком плотная, отвечает уровню безопасности, который сформирован вокруг Москвы как столицы, где сидит диктатор Путин.

Безусловно, нам нужно осуществить ожидаемый подрыв этого моста тем способом, который бы обеспечил гарантированное достижение поставленной цели, потому что, если мы будем просто использовать вооружение, которое будет перехвачено или уничтожено во время подлета ракеты или другого измерения, то российская пропаганда просто получит маленький бонус, что они смогли защитить этот объект.

Всему свое время, я бы не спешил, потому что есть другие задания, которые нужно делать для достижения нашей победы», – заявил Тетерук.

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