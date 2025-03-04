Всему своё время: массового бегства ВСУ надо добиваться, а не ждать – полковник Трухан
Массового дезертирства в ВСУ после отказа США поддерживать вооруженный конфликт на Украине не будет. Какие-то значимые события возможны в ближайшее время, но о сломе линии обороны говорить нельзя.
Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал полковник запаса ЦА МО РФ Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Всё есть, но в отдельных подразделениях. Почему эффекта домино нет? Потому что ещё не пришло время для этого эффекта. Есть военная теория, которая очень чётко определяет базовые вещи, что такое победа в войне и каким образом она достигается. Победа в войне – это достижение политических целей войны.
В отличие от Запада, мы это делаем преимущественно военным способом, которым достигается слом устойчивой обороны противника, её развал на отдельные рычаги. Всё. Никто из военных не ставит задачу всех убить, это невозможно. Когда это случится (прорыв), никто не знает. Потому что противник сопротивляется. Там пропаганда работает, и какое-никакое национальное самосознание тоже есть», – отметил он.
По словам эксперта, для солдата ВСУ сдаться в плен – это лотерея, в которой мало шансов на выигрыш. Особенно в Курской области, где принципиально в плен не берут.
«Не надо ждать от противника того, что он сдастся. Противника надо к этому понуждать, чем наши и занимаются. В том числе, на этот слом и сам Зеленский работает. Возможно, что-то интересное увидим по весне. Ну так, чисто, чтобы американцам наблюдать было веселее.
Сейчас становится понятно, что имело в виду наше руководство, когда войну в долгую переводило. Мы одни, с редкими вкраплениями иноземцев. Мы одни воюем, своей экономикой, своими решениями. У нас проблем, что французы и англичане любят, нет.
Они не одни, у них коалиция разваливается, и это подтверждает тезис, что ещё ни одна серьёзная война не закончилась тем составом коалиции, в котором она начиналась. Мы не должны надеяться на Трампа, а работать своими силами, в своём ритме и решать свои задачи», – заключил Трухан.
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