«Всему виной русские окопы!» – министр обороны Италии запросил мира от имени НАТО

Иван Добровольский.  
30.07.2023 20:13
  (Мск) , Рим
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Италия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Русская оборона оказалась слишком крепкой, чтобы можно было говорить о победе над Россией на поле боя. Поэтому блоку НАТО пора начинать переговоры о завершении войны на как можно более длительный срок.

Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русская оборона оказалась слишком крепкой, чтобы можно было говорить о победе над Россией на...

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По его словам, надежды на украинское контрнаступление оказались тщетными, а предположения о его возможном провале – точными.

«Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас задуматься о длительных, если не очень долгих сроках завершения войны. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Русские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта», – сказал Крозетто.

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