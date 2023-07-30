«Всему виной русские окопы!» – министр обороны Италии запросил мира от имени НАТО

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Русская оборона оказалась слишком крепкой, чтобы можно было говорить о победе над Россией на поле боя. Поэтому блоку НАТО пора начинать переговоры о завершении войны на как можно более длительный срок.

Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, надежды на украинское контрнаступление оказались тщетными, а предположения о его возможном провале – точными.

«Сегодняшняя ситуация зашла в тупик, что заставляет нас задуматься о длительных, если не очень долгих сроках завершения войны. Украинское контрнаступление, как некоторые из нас предполагали, столкнулось с рядом трудностей. Русские окопы затрудняют наступательные действия. Поэтому может быть политический выбор, определяющий окончание конфликта», – сказал Крозетто.