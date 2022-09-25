Всенародная поддержка СВО: Где можно помочь российской армии

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За семь месяцев проведения Спецоперации мы научились жить в новой реальности. Получен опыт, в том числе, и как «сын ошибок трудных». Иначе не бывает. Окончательно стало ясно, с кем и чем столкнулась Россия. И цели, изначально поставленные СВО, не изменились, но дополнились, конкретизировались.

Можно констатировать – против России выступает «коллективный Запад». Только официально в вооруженный конфликт вовлечены 50+ стран – те, кого Пентагон с Госдепом собрали под крышей военной базы США в Германии Рамштайн. И это уже не просто поставки вооружений, развединформации с самолетов радиотехнической разведки НАТО и почти двух сотен спутников, зависших над бывшей Украиной, не только работа инструкторов и наёмников. Война Запада против России по всем направлениям – от военного, политического, экономического до этнического, религиозного, межличностного.

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Россия ведет войну не только за свою государственность, за восстановление своих исторических границ. Это Священная война с мировым Злом. Россия – один из немногих оазисов здравого смысла в этом мире, способных защитить себя, где сохраняются традиционные ценности, без которых человечество просто вымрет. Это борьба с сатанизмом нацистского толка.

Похоже, что это уже стало понятно каждому. Потому и поддержка СВО в народе не просто остается на высоком уровне, а практически максимальная.

Есть понимание – избежать столкновения с Западом, прикрывающимся Украиной, не получилось бы. Договориться с ними – невозможно. Пойти на компромисс – будет воспринято, как слабость и как повод для дальнейших требований уступок вплоть до капитуляции. Если бы не СВО, базы НАТО и ракетные комплексы с подлетом до Москвы в несколько минут уже были бы размещены на территории Украины. И сеть пентагоновских биолабораторий продолжала свою работу по периметру границ РФ.

Осталось только справиться с саботажем и подлостью «на местах» – такое бывало во все времена – и Империи, и Союза. В Великую Отечественную с такими не церемонились – «у каждой проблемы есть имя и фамилия», – так было справедливо сказано еще более 80 лет назад.

Быстрого завершения не стоит ждать. Задача – не как можно скорее прекратить боевые действия, а завершить войну Победой.

Напомним ТГ-каналы, где можно и помочь, и поучаствовать, как материально, так и информационно – повысить свою осведомленность.

ТГ-канал «Русская Весна» все 8 лет войны на Донбассе проводит сборы, в последнее время на партии БПЛА, а также бронежилеты и каски, спасающие жизни бойцов: https://t.me/RVvoenkor/16405 Сбор машин, деталей, поиск готовых помочь с ремонтом: https://t.me/RVvoenkor/26915 ТГ-каналы Майи Пироговой, депутата НС ДНР и её супруга: https://t.me/dobro_dnr/10727 https://t.me/geresdnr/876 Сбор от издания «Подмосковье сегодня»: https://t.me/mosregtoday/12017 ТГ-канал «Помощь Армии Донбасса»: https://t.me/katya_valya_dnr/1634 Межрегиональная общественная организация «Вече»: https://t.me/MOOVeche/1198 Сбор на авторском канале Бориса Рожина «Colonelcassad»: https://t.me/boris_rozhin/64450 Сбор от ТГ-канала «Старше Эдды»: https://t.me/vysokygovorit/9285 ТГ-канал «Повёрнутые на Z войне», Сбор авиационных радиостанций: https://t.me/voenacher/28288 Антидронное ружьё: https://t.me/voenacher/29534 Сбор на тепловизор-дальномер: https://t.me/voenacher/29501 Посылки и сбор от ТГ-канала «NerV»: https://t.me/KaskadNerv/567 ТГ-канал «ЛЫНЯ». Сбор военно-гуманитарного груза для армии ДНР. Груз для подразделений на Донецком и Харьковском направлений: https://t.me/Lunay14/1162 ТГ-канал «Zаписки мичмана Птичкина». Сбор на фронт коптеров и броников, снабжение специалистов нескольких военно-гражданских администраций Херсонской области компьютерами и другой техникой: https://t.me/rusfleet/5227 ТГ-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». Проект народного БПЛА «Персей»: https://t.me/notes_veterans/4826 ТГ-канал «Ватфор». Помощь в инфовойне: https://t.me/vatfor/8044 ТГ-канал «Поддубный». Сбор средств на закупку индивидуальных аптечек: https://t.me/epoddubny/12495 И начинающий ТГ-канал «Александр Дудчак». Для обсуждений, пожеланий и ориентации во времени и пространстве: https://t.me/AlexDudchak

Мощная атака соцсетей, множества ТГ-каналов ципсошниками была ожидаема во время проведения референдума. Но эффект их атак снижается с каждой волной. Почти как превращение ковида в обычное ОРЗ. Наверное, каждый успел прочитать призывы не идти на мобилизацию, инструкции, как «закосить», увидел фото толпы, улетающих в Монголию и пробки из автомобилей на границе с Абхазией.

Но, практически все, кто ощущает эту информационную операцию ЦИПСО, лично не против мобилизации и спокойно ждёт повестку. Уезжают мигранты, поучившие российские паспорта, благодаря связям своих землячеств в соответствующих российских органах – одно дело зарабатывать в России и пользоваться льготами, другое – рисковать жизнью ради России. Уезжают частично жители «Патриков» – ахиджаковщина имеет успех в отдельных местах в пределах Садового Кольца. Но туристический бизнес Монголии не расцвел, вопреки ожиданиям. А пробки на границе с Абхазией оказались в пределах обычной нормы.

И СВО на деле становится всенародной Священной войной за право России существовать. Не впервой.