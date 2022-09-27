Всеобщая мобилизация имеет смысл только когда враг уже под Москвой – Ищенко

Всеобщая мобилизация — это удар по экономике страны такой силы, что для таких огромных стран, как Россия, США или Китай для подобного шага нужны очень веские причины, в отличие от Украины, которая финансируется Вашигтоном.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, всеобщую мобилизацию постараются избежать, потому что это переход всей страны на военные рельсы и фактическое введение страны в военное положение. Это страшнейший удар, прежде всего, по экономике. Тут дело даже не в том, что большое количество людей, имеющих весьма косвенное отношение к армии, просто размоют её профессиональный костяк. Что такое мобилизованная армия мы видели в 1914-1917 году. Когда через три года эта армия утратила возможность воевать, потому что мобилизованные дальше воевать не захотели. Их было слишком много, и они разошлись по домам. Кто им мешал, тех они убили. Такой риск у такой армии тоже есть. Поэтому всеобщую мобилизацию проводят только в критической ситуации. Когда в Советском Союзе действительно враг стоял под Москвой, а кадровая армия была почти уничтожена, тогда проводили всеобщую мобилизацию. Потому что надо было любой ценой набрать людей и заткнуть дыры на фронте. А обычно, все-таки, стараются отрывать и от народного хозяйства, и от семей своих как можно меньшее количество людей. Потому что это и психопатическая травма для общества, и это серьёзная экономическая травма, и удар по экономике», – заявил Ищенко.

В то же время он объяснил, почему к таким мерам прибегает Украина.

«Украина пошла по пути всеобщей мобилизации, но у Украины уже к этому времени не было экономики, а содержали её США. Ни мы, ни США, ни Китай не можем себе позволить удовольствие всеобщей мобилизации. Потому что тогда мы проигрываем на экономическом фронте быстрее, чем выигрываем на военном. А катастрофа экономическая – она, как правило, ведёт и к социальной, и к военной, и политической катастрофе государства. Поэтому к всеобщей мобилизации относятся очень осторожно всегда, и никогда к ней не торопятся», – сказал политолог.