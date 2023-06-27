Всеобщая политическая проституция привела Украину к войне, – эксперт из Киева

Начиная с 2005 года, Украину вели к войне, одурачивая население на каждых выборах взятками – продуктовыми наборами и обещаниями изменений к лучшему.

Такое мнение в программе «Политотдел» на «Крым 24» высказала вынужденная покинуть Киев после начала СВО общественница Елена Маркосян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Порошенко, все эти кучки, группки патриотических команд, которые говорили: да, мы за деньги куда угодно пойдём, какой вам митинг организовать, какой митинг разогнать? Это стало государственной политикой, нормой. Как в этой ситуации людям вообще чему-то верить? Сейчас самый знаковый комментарий появился от Фесенко (политолог Банковой, – ред.), что чуть ли не стратегическое ошибкой стало то, как раздули контрнаступление, какой вокруг него подняли информационный шум, и это шапкозакидательство стало главной ошибкой, желание выдать желаемое за действительное. На самом деле, это касается всего, что делает киевская власть на протяжении последних десятилетий – сплошное шапкозакидательство, что мы, дескать, тут в Украине такие сильные, крутые, у нас армия, за нами весь мир. А Россия она одна сейчас, она слабая, она какая-то не такая отсталая», – указала Маркосян.

Впрочем, она считает, что этот пример должен остудить и российских «ура-патриотов», раздающих комментарии об истощенной, изможденной и обескровленной армии Украины. Угроза наступления никуда не делась, в том числе в отношении Крыма, и мобилизация в Киеве тому подтверждение.

«Причём они будут делать, как с пуштунами британцы делали – впереди будут гнать пушечное мясо, а сзади будет идти подготовленные, хорошо оснащённые, крепкие подразделения НАТО. И они это будут делать. Конечно, нельзя шапкозакидательском заниматься. России было не легче вставать с колен, но никто её не тянул и не помогал так, как Запад кормил и подкармливал всю эту элитку на Украине. Но что значит, когда человек, способный к политическому мышлению, к проектному мышлению, и когда он считает, что не виллами можно измерять свою успешность. Это просто наглядный пример, почему там получилось, а у нас не получилось. Да у нас и не могло получиться», – заключила Маркосян.