«Всерьез и надолго»: в ФРГ оценили расходы на свой ВПК и смирились с тем, что они будут только расти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

2 июля на заседании фракции СДПГ в немецком Бундестаге был принят документ, содержащий 10 пунктов по укреплению взаимодействия с военно-промышленным комплексом Германии, – пишет Berliner Zeitung.

Среди прочего в документе говорится о долгосрочном планировании военных заказов, о стратегическом взаимодействии государства и ВПК с целью обеспечения национальной безопасности, а также о смягчении строгих правил военного экспорта, что в свою очередь создаст конкуренцию в этой области для России и Китая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Социал-демократы во главе Олафом Шольцем только сейчас всерьез занялись этим вопросом, отмечает издание. «Все это может означать, что Германия готовится к длительному периоду напряженности в отношениях с Россией и неминуемой гонке вооружений», – делают вывод авторы публикации.

Немецкий официоз «Дойче Велое» напоминает, что впервые о создании специального фонда в 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера Шольц заявил спустя несколько дней после начала войны на Украине.

До этого, в течение четверти века после объединения Германии расходы на военные нужды в стране только уменьшались, а расти начали только после историй с Крымом и Донбассом, достигнув исторического пика в 2022 году. Во всех трех случаях триггером для роста немецкого милитаризма послужили действия РФ, – пишет здание.

Однако директор Института немецкой экономики Михаэль Хютер считает, что спецфонда в 100 млрд явно недостаточно, чтобы обеспечить оснащение армии, необходимое для ведения войны, и его нужно увеличить до 250-300 млрд евро.

Вместе с сокращением военных расходов после холодной войны уменьшалась и роль немецкого ВПК в экономике страны. Государственных оборонных заказов стало меньше, а производство вооружений на экспорт сильно ограничено политикой Германии, разрешающей продажу оружия только странам НАТО, ЕС и приравненным к ним.

В результате многие крупные военно-промышленные концерны начали сворачивать производство, в том числе и боеприпасов. Именно поэтому Германии было так сложно поставить достаточное количество артиллерийских снарядов Украине, когда возникла необходимость.

В эти дни немецкие СМИ обсуждают анонсированное председателем комитета Бундесвера Маркусом Фабером намерение закупить для нужд немецкой армии 105 новых танков Leopard стоимостью 3 млрд евро.

Согласовать покупку 105 немецких боевых танков Leopard 2A8 должен 3 мая комитет бундестага по обороне.

Фабер говорит, что таким образом решается сразу несколько вопросов – новые танки будут направлены в Литву для оснащения бригады бундесвера, заменят старые модели Leopard 2 на вооружении немецкой армии, а также предоставят возможность для дальнейшей помощи Украине.

«Такие крупные закупки как эта показывают, что мы серьезно относимся к обороне и поддержке Украины в долгосрочной перспективе», – заявил Фабер. Объем заказа составляет около 3 миллиардов евро.

Ожидается, что немецкий производитель бронетехники KNDS поставит бундесверу новые танки до 2030 года.