Всероссийская студенческая стройка на Донбассе будет – но не сейчас

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Президент РФ Владимир Путин считает, что посылать студенческие стройотряды на Донбасс пока не безопасно.

Так он ответил на просьбу студента Челябинского госуниверситета Егора Байрич, прозвучавшую сегодня на встрече в МГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Студенческие отряды уже многие годы участвуют в строительстве различных объектов по всей стране – олимпийские объекты в Сочи, космодром Восточный. Накопился довольно обширный опыт, который хотелось бы использовать на практике при восстановлении освобожденных территорий. В связи с этим хочется предложить провести на этих территориях всероссийскую студенческую стройку», – предложил студент.

Президент согласился с тем, что студенческие отряды на Донбассе востребованы.

«Единственное, что, честно говоря, меня останавливает для того, чтобы развернуть это широко – это вопросы безопасности. Над этим нужно подумать. Вы же там были, знаете – там не всё просто, и Владислав знает. Там ситуация пока сложная на многих территориях. А если в массовом порядке студенты там будут работать, просто за каждым не уследишь. К сожалению, противник не считается ни с чем, своих расстреливает в спину, заградотряды же создали – совсем недавно, неделю назад, ребята рассказывали. В одном населённом пункте наш смотрит: противник впереди, а по ним стреляют, причём, как говорят, плотный огонь, не дают отступать. Это националисты работают. Сами вперёд не лезут, нет. Но я к чему? К тому, что ситуация сложная на многих территориях. Поэтому сама по себе идея правильная, и мы обязательно это сделаем в своё время, но надо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности», – ответил Путин.