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Всероссийский атаман осудил пассивность казачьих командиров, которые избегают выполнения своей основной миссии.

Всероссийский атаман Николай Долуда выразил сомнение в целесообразности возрождения казачества в России в ходе телеконференции между руководителями казацких обществ.

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На совещании была поднята тема регулярных военных сборов, на которых должно совершенствоваться боевое мастерство. Долуда выразил негодование тем фактом, что атаманы не могут вывести на полигоны удовлетворительное количество казаков, а также их нежеланием исполнять возложенную на себя роль «защитников земли русской».

По его словам, избегание миссии, которой изначально должно придерживаться казачество, ставит под сомнение смысл его возрождения, начавшегося в 90-е годы XX века.

«Сегодня, когда проливается кровь за независимость Донбасса и суверенность России, место казака — на полях сражений, рядом с нашими братьями-казаками, добровольцами, в одном строю с казаками Луганской и Донецкой народных республик, с военнослужащими Вооруженных сил России! <…> Честь каждого казачьего общества — иметь свой добровольческий отряд на полях сражений Донбасса!» — сказал Долуда.

После начала СВО на территории Украины российское казачество ощутимо нарастило количество отстраненных от военного дела мероприятий: например, на трассах появились противопожарные конные патрули, а также поступают отчеты о рекордных объемах уничтоженной конопли.

Выросло число и всевозможных фестивалей. Так, вскоре после осуждающей речи Долуды в Ульяновской области откроется фестиваль «Волжский всполох» с гуляниями, танцевально-певческими выступлениями и различными соревнованиями.