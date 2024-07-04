Всеукраинский скандал в Одессе: Сотрудник кабмина послал безногого азовца на…

Павел Бадаев.  
04.07.2024 23:55
  (Мск) , Одесса
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Одесса, Политика, Россия, Скандал, Украина


С одной стороны, это история, про которые говорят: «В ней прекрасно все». С другой, когда описываешь этот дурдом и понимаешь, что самому стыдно. О, да! В Одессе очередной вселенский скандал — ветерана обидели! И не кто-нибудь, а «сепар», близкий к высшим эшелонам власти.

Итак, в Сеть попадает запись с камеры видеонаблюдения в одной из ветеринарных клиник.

С одной стороны, это история, про которые говорят: «В ней прекрасно все». С другой,...

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На прием к доктору приходит мужик с пуделем, говорит, что у того что-то похожее на лишай и просит посмотреть поближе, правда для этого надо или нагнуться, или присесть на корточки. Но доктор не может, и чтобы продемонстрировать почему, разворачивается к «пациенту» и показывает, что вместо ног у него протезы. Завидев такую картину, мужик реагирует нетипично, как на Сатану — кричит «Пошел тогда ты на…, п…!» и буквально выбегает из кабинета.

В принципе, видео так бы и затерялось среди сотен других из рубрики «Повседневное хамство», коими полны тг-каналы всех без исключения городов, если бы ветеринаром не оказался ветеран войны, азовец, потерявший обе ноги на фронте осенью 22-го года (это же не русскоязычную бабушку в трамвае обматюкать). Зовут Алексей Притула и, судя по соцсетям, человек явно не был призван принудительно, а является убежденным нацистом — и он, и вся его семья. Причем, «бандера головного мозга» поразила его задолго до начала СВО.

Так что неудивительно, что за дело моментально взялась вся «свидомая» шваль — «побратымив бьют!».

Нацист Ганул с прикормленными бандитами тут же вычислил «собачника», привел под его двери свою банду и устроил засаду — мужик даже не мог выгулять свою собаку, которая истошно лаяла в квартире. Бандиты все подъезжали и подъезжали к дому, а Ганул записывал «видосы» с угрозами. Распотрошил почтовый ящик «вражины», нафоткал платежек за коммуналку, выложил на всеобщее обозрение его адрес и телефон. Обнародовал, что зовут странного мужика Вадим Шевеленко. Нарыл его старые посты из соцсетей и, естественно, пришел к выводу, что тот «сепар».

«…еще через час ожидания Вадима, к его дому подъехали люди связанные с одной охранной структурой, и через 10 минут вышли с Шевеленко и направились к своему авто. Подозреваю, что у них была предварительная договоренность. На мой вопрос, что происходит и куда он едет, ответили, что он едет извиняться, они его отвезут к военному ветерану. Все выглядело очень подозрительно», — продолжал стримить Ганул.

А Шевеленко действительно приехал к ветерану-ветеринару и множество раз неумело извинился перед ним — мол, не знал, что у того нет ног. Хотя матюками на их отсутствие он как раз и отреагировал (ну, не любят граждане «киборгов», есть за что).

Азовец же, в свою очередь, также многократно назвал Шевеленко различными словами на «х» и «п», уведомив оппонента, что извинений не принимает и пригрозил «неизвестно еще, что с тобой будет». В полиции при этом админпротокол был составлен только на Шевеленко.

Ну а теперь, внимание, вишенка на торте.

Шевеленко оказался советником вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной, а также директором компании «Одессаспецэнерго», как откопали патриоты, финансируемой николаевским губернатором Виталием Кимом («добрый вэчир, мы з Украины»).

Также выяснилось, что компания неоднократно выигрывала различные государственные тендеры, причем последний на 242 миллиона гривен…

Да, Шевеленко тут же уволили из советников и внесли в базу «Миротворца». Однако нацистам нет покоя — мол, Ким, Стефанишина и прочие не могли же не быть в курсе «сепарских» взглядов Шевеленко, а значит, и висеть с ним должны на одной «гиляке».

Я же сказал вначале, все прекрасно. И, чую, что за таким успешным пилотным эпизодом последует полноценный рейтинговый сериал. Всегда приятно смотреть, как жаба душит гадюку.

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