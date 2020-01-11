11.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Ближний Восток, Д.Б., Иран, Россия, Украина
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Вшивый о бане: Турчинов требует наказания и для России как союзника Ирана

Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН, чтобы обеспечить расследование крушения «Боинга» и добиться наказания не только для руководства Ирана, но и «их военного союзника – Российской Федерации».

Об этом говорится в заявлении экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова, который в свое время принял решение о начале карательной военной операции против Донбасса.

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«Это уже второй пассажирский «Боинг», который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях старались не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии», – заявил Турчинов.

По его словам, Россия «системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносное оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, которая состоялась 8 января».

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