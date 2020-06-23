Всё больше экспертов прогнозируют на осень начало протестов на Украине

23.06.2020, Киев, Игорь Петров

В октябре-ноябре на Украине начнутся протестные акции по социально-экономической повестке.

Об этом в эфире канала UKRLIFE.TV заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже экономисты и финансисты не могут дать четкого ответа – где оно, то дно, на которое мы грохнемся в сентябре-октябре. Именно в сентябре мы сполна ощутим все последствия коронакризиса и фактической остановки экономики.

«Бабушки», сельский электорат, они очень чувствительны к социальным темам. И если им популярно объяснить то, что

Латифундизация приведет к тому, что будет земля без людей, Аргентина тому пример. Зачем крупным агрохолдингам и транснационалам социалка? Мир движется к производству без людей.

Перспектива – на наших полях появится сельхозтехника с автопилотом, без человека. Это уже завтрашний день. Не будет того «садка вишневого коло хаты».

Я считаю, что в октябре-ноябре нас могут ждать протестные акции по социально-экономической повестке. Я упомянул ряд законопроектов, которые ходят в недрах Верховной Рады.

Это будет стратегическая ошибка «слуг народа». Пока один из столпов, на котором держался рейтинг Зеленского – это то, что он не залез к нам в карман как Порошенко в свой первый год», – сказал Андрей Золотарев.

Отметим, масштабные осенние протесты на Украине уже прогнозировали несколько украинских экспертов.