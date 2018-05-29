29.05.2018, Донецк, Александр Гусар

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Всё больше и больше украинских военных переходят на сторону ДНР

Украинские военные всё чаще переходят на сторону Донецкой Народной Республики.

Такую информацию во время брифинга озвучил заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отмечаем увеличение случаев перехода украинских военнослужащих на нашу сторону. Мало того, что боевики перестали доверять своему командованию из-за сплошного вранья о войне на Донбассе, они массово отказываются выполнять преступные приказы своих командиров. Прозрение наступает у тех, кто на линии соприкосновения смотрит республиканское телевидение и слушает наше радио, а также выходят в интернет и находят альтернативную лживой украинской пропаганде информацию», – сообщил Эдуард Басурин.

Также он отметил, что основным стимулом для украинских боевиков к продолжению войны остаётся финансовое вознаграждение, но и оно в последнее время всё чаще и чаще остаётся пустым обещанием.

«Факты участившихся случаев перехода доказывают, что киевский преступно-олигархический режим удерживает своих боевиков исключительно за денежные подачки, а также обманом с помощью лживых украинских СМИ. При этом активно манипулирует подачками, лишая военнослужащих денежных вознаграждений. Так, по нашим данным, за провальную спецоперацию в Чигарях военнослужащие 24 бригады не получили обещанных 30 тысяч гривен. Более того, выжившие после провала оказались крайними, на которых повесили неудачи. Несколько десятков погибших под Горловкой до сих пор числятся пропавшими без вести (согласно внутренним документам штаба ООС), а это значит, что их родственники не получат даже гроша за утрату кормильца. При этом, о судьбе своих близких они узнают в лучшем случае через несколько лет, после того как обнаружат их останки в очередном «тайнике» Наева», – сказал в заключение Эдуард Басурин.