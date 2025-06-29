Всё больше жителей задумываются об отъезде из Киева – немецкий телеканал

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«Киев определённо станет самым опасным городом на Украине» — пишет немецкий телеканал n-tv

Война снова пришла в Киев: украинская столица находится в относительной безопасности с момента ухода россиян из Киевской области весной 2022 года, с небольшими перерывами. Но в июне серия массированных комбинированных атак пошатнула уверенность жителей: трижды в этом месяце Киев становился главной целью ночных российских атак с использованием беспилотников, крылатых ракет и ракет, отмечает издание.

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«В июне до Киева долетели 285 беспилотников и 65 ракет. Кроме того, ПВО пыталась сбить много целей на дальних подступах», — рассказал ntv.de глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко.

Для сравнения, в январе целей было значительно меньше: в частности, по Киеву тогда было выпущено только 35 беспилотников и баллистическая ракета.

«Россия изменила тактику: если раньше удары наносились одновременно по разным городам, то теперь — сосредоточены на одном направлении. Основные цели — инфраструктура: таким образом Москва стремится истощить систему ПВО. РФ также использует тактику двойного удара — когда второй обстрел следует вскоре после первого», – говорится в публикации.

Всё больше жителей задумываются об отъезде из Киева:

«Раньше Киев казался самым защищенным – несколько раз бахнуло, все, можно было спать. Но сейчас обстрелов так много, что, наверное, лучше отойти в небольшие города», — говорит Иван Рябоконь. 25-летний парень и его мама Галина живут в Шевченковском районе.

Они стоят вместе с соседями у шлагбаума. В понедельник в соседний с ними дом попала ракета. Люди оказывают друг другу поддержку: «Люди живут здесь десятилетиями, выросли здесь – они друг друга знают», – говорит Галина.

Спортивному фотографу Дмитрию Евенко повезло в несчастье: именно в его дом в четыре часа утра попала ракета. Тем не менее, он попал в два подъезда дома в другом конце пятиэтажного здания. Он остановился у друзей и ждет, чтобы вынести несколько вещей из дома, который находится под угрозой обрушения.

Его соседка Лизавета Корзинова явно в шоке: «Бог спас мне жизнь», говорит она. 23-летний парень случайно провел ночь с друзьями, когда рано утром в минувший понедельник Киев атаковали 358 беспилотников, баллистических ракет и крылатых ракет.

«Мы слышали, как над нашими головами пролетали дроны за дронами». Все это было похоже на лихорадочный сон. «Сначала я подумал, что это фотографии из моего родного города Никополя, который находится в трех километрах от фронта, но нет, это моя квартира здесь», – говорит Евенко.

В материале говорится, что киевляне отмечают, что они чувствовали себя в большей безопасности до того, как Трамп стал президентом США. При Байдене у Украины были системы Patriot, но сейчас запасы к ним иссякают, а новая помощь ещё не запланирована.

У Украины еще есть «Пэтриоты», но боеприпасы на исходе. Что США до сих пор поставляют, было решено еще при Байдене, и никакой новой помощи пока не планируется. «Вот почему важно, чтобы США хотя бы продавали ракеты для Patriot через европейцев», — говорит украинский военный эксперт Алексей Мельник.