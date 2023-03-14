«Всё, что нас не убивает…» – Путин заявил, что год СВО экономически пошёл России только на пользу

Владимир Гладков .  
14.03.2023 18:40
  (Мск) , Улан-Удэ
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы, Экономика


«Несмотря на определённые издержки», вопреки чаяниям недоброжелателей, прошлый год пошёл для РФ только на пользу.

Об этом в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского Авиационного завода сказал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на определённые издержки», вопреки чаяниям недоброжелателей, прошлый год пошёл для РФ только на...

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«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, это важнейший результат 2022 года. Мы кратно увеличили свой экономический суверенитет. На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Расчёт был на то, что остановятся предприятия, в связи с отказом партнёров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Этого не произошло.

Оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то думал. Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 или больше процентов – ничего подобного не произошло. А на Украине ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные, на самом деле, думаю, что больше. У нас есть снижение, но не на 20, как кто-то предсказывал, а на 2,1%. Тоже лучше бы без снижений, но у нас тренд идёт на повышение», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что, примерно, семь последних месяцев производство постоянно растёт, и ВВП страны увеличивается.

«Только во II квартале прошлого года было снижение значительное, а всё остальное – рост. Второе – наша финансовая система устояла, благодаря целенаправленным действиям Центробанка, правительства, крупнейшим финансовым учреждениям. Да, у них тоже был сбой, снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением. Она укрепилась, стала более самостоятельной и укрепляется на собственной базе. И развитие идёт уверенно. Это абсолютно принципиальный вопрос», – подчеркнул президент РФ.

Тем не менее, он согласился, что трудности при производстве существуют, и пока что никуда от них не деться.

«Да, надо признать, что наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность есть. Почему?

На предприятия длительного цикла нам требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но я думаю, что и здесь у нас будет всё нормально, потому сейчас мы внедряем новые компоненты поддержки инновационного производства. Это и производственно-промышленная ипотека, это льготирование и создание определённых промышленных кластеров. Нам нужно обязательно сохранить нашу внутреннюю конкуренцию, чтобы не замкнуться в собственном соку. Чтобы потребитель видел, что конкуренция (она для прогресса очень важна) сохраняется», – объяснил президент.

«Это всё даёт нам полное основание сказать, что, несмотря на определённые издержки, думаю, что прошлый год нам пошёл только на пользу. С учётом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – подвёл итог Путин.

«Что нас не убивает, нас делает сильнее?», – спросила одна из сотрудниц.

«Примерно так», – ответил глава государства.

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