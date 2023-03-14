«Всё, что нас не убивает…» – Путин заявил, что год СВО экономически пошёл России только на пользу

«Несмотря на определённые издержки», вопреки чаяниям недоброжелателей, прошлый год пошёл для РФ только на пользу.

Об этом в ходе встречи с работниками Улан-Удэнского Авиационного завода сказал президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия прошла очень важный этап своего развития за этот год, это важнейший результат 2022 года. Мы кратно увеличили свой экономический суверенитет. На что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Расчёт был на то, что остановятся предприятия, в связи с отказом партнёров работать в экономической сфере вместе с нами, рухнет финансовая система, десятки тысяч людей останутся без работы, выйдут на улицу, будут протестовать, Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Этого не произошло. Оказалось, что фундаментальные основы стабильности России гораздо прочнее, чем кто-то думал. Нам предрекали, что рухнет наш ВВП на 20 или больше процентов – ничего подобного не произошло. А на Украине ВВП как раз рухнул на 40%, это официальные данные, на самом деле, думаю, что больше. У нас есть снижение, но не на 20, как кто-то предсказывал, а на 2,1%. Тоже лучше бы без снижений, но у нас тренд идёт на повышение», – отметил Путин.

Он подчеркнул, что, примерно, семь последних месяцев производство постоянно растёт, и ВВП страны увеличивается.

«Только во II квартале прошлого года было снижение значительное, а всё остальное – рост. Второе – наша финансовая система устояла, благодаря целенаправленным действиям Центробанка, правительства, крупнейшим финансовым учреждениям. Да, у них тоже был сбой, снижение, но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением. Она укрепилась, стала более самостоятельной и укрепляется на собственной базе. И развитие идёт уверенно. Это абсолютно принципиальный вопрос», – подчеркнул президент РФ.

Тем не менее, он согласился, что трудности при производстве существуют, и пока что никуда от них не деться.

«Да, надо признать, что наши недоброжелатели рассчитывают на то, что в среднесрочной перспективе они создадут нам проблемы. Такая опасность есть. Почему? На предприятия длительного цикла нам требуется, конечно, современное оборудование, современные разработки, но я думаю, что и здесь у нас будет всё нормально, потому сейчас мы внедряем новые компоненты поддержки инновационного производства. Это и производственно-промышленная ипотека, это льготирование и создание определённых промышленных кластеров. Нам нужно обязательно сохранить нашу внутреннюю конкуренцию, чтобы не замкнуться в собственном соку. Чтобы потребитель видел, что конкуренция (она для прогресса очень важна) сохраняется», – объяснил президент.

«Это всё даёт нам полное основание сказать, что, несмотря на определённые издержки, думаю, что прошлый год нам пошёл только на пользу. С учётом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными в сфере экономики и финансов», – подвёл итог Путин.

«Что нас не убивает, нас делает сильнее?», – спросила одна из сотрудниц.

«Примерно так», – ответил глава государства.