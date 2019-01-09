“Всё, что нажил непосильным трудом, всё погибло!”: в Киеве дочиста ограбили квартиру нардепа

09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

В полиции Киева открыто уголовное производство по факту кражи в квартире, где живет семья народного депутата Украины Виктора Кривенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.

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“Уголовное производство расследуется по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная в крупных размерах – ред.)”, – отметила Блищик.

Сейчас следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее СМИ нардеп Украины Виктор Кривенко сообщил на своей странице в Facebook, что в Киеве ограбили квартиру, где живет его семья.

“Ограбили квартиру. Вынесли даже крестики в которых детей крестили …”, – пожаловался Кривенко.

В декларации Виктора Кривенко указана только одна квартира в Киеве. Она принадлежит гражданке Украины Маципуре Алле Анатольевне и находится в безвозмездном пользовании Кривенко.