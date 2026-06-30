На Харьковском направлении российская армия продвигается ежедневно – а после войны освобождённые территории станут частями Белгородской, Курской и Брянской областей.

Об этом в интервью радио «Sputnik» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть явные успехи наших войск в Харьковской и Сумской областях. Снова вернулись мы в Казачью Лопань, там сейчас бои за этот населенный пункт идут. Я напомню, мы ушли оттуда в 22-м, а это достаточно важный населенный пункт, к северо-западу от Харькова, там уже бои за него идут.

Также мы нормально там продвигаемся в районе Волчанска, также хорошо продвинулись в Сумской области. Эти успехи не остались незамеченными, поэтому Путин про них и сказал.

Если бы фронт стоял, он не стал бы акцентировать внимание, а тут можно показать: ну, да, они обстреливают, но мы вот территорию забираем по несколько километров квадратных в сутки», – сказал Рожин.