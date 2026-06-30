«Всё что заберём – наше» – Рожин об успешном продвижении ВС РФ в Харьковской и Сумской областях
На Харьковском направлении российская армия продвигается ежедневно – а после войны освобождённые территории станут частями Белгородской, Курской и Брянской областей.
Об этом в интервью радио «Sputnik» заявил обозреватель Борис Рожин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть явные успехи наших войск в Харьковской и Сумской областях. Снова вернулись мы в Казачью Лопань, там сейчас бои за этот населенный пункт идут. Я напомню, мы ушли оттуда в 22-м, а это достаточно важный населенный пункт, к северо-западу от Харькова, там уже бои за него идут.
Также мы нормально там продвигаемся в районе Волчанска, также хорошо продвинулись в Сумской области. Эти успехи не остались незамеченными, поэтому Путин про них и сказал.
Если бы фронт стоял, он не стал бы акцентировать внимание, а тут можно показать: ну, да, они обстреливают, но мы вот территорию забираем по несколько километров квадратных в сутки», – сказал Рожин.
«Несмотря на то, что бои достаточно ожесточенные, тем не менее, противник территорию там теряет.
Понятно, это сейчас для нас не самый приоритетный участок. Но если война когда-то закончится по линии соприкосновения – всё, что там заберут наши войска на севере Харьковской и Сумской областей, это будут будущие территории Белгородской, Курской, Брянской областей. То есть, в принципе, территория не лишняя», – добавил он.
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