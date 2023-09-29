«Всё чужое»: ВСУ превратились в колониальную армию – военкор
Истощение военного потенциала Украины приводит к ее тотальной зависимости от западных поставок. Не имея своей промышленности и ВПК, Украина превратилась из некогда самостоятельной в военном отношении державы в колониальную страну.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Истощение будет идти у Украины в живой силе. Украина станет сейчас очень зависимой от западных поставок, потому что свое, советское, заканчивается. Техника заканчивается, сами они делать не могут, будет все больше и больше западной техники, а это значит, очень серьезная зависимость от этих поставок.
Из самостоятельной военной державы она превращается в колониальную страну с иностранной логистикой, техникой, рембазой и так далее», – заявил Коц.
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