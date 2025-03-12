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США способствовали милитаризации Украины, развивая ее сельское хозяйство.

Об этом бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил на заседании комитета по иностранным делам Палаты представителей конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине США потратили около 350 млн долларов на сельское хозяйство. Это способствовало тому, что Украина потратила десятки миллиардов долларов на свою армию. Кроме того, эти 350 млн долларов привели к инвестициям американских компаний в частный сектор на сумму 2,2 млрд долларов. Эти деньги помогли Украине экспортировать зерно. Если мы хотим получить доступ к украинским стратегическим ресурсам, то большая их часть будет проходить через Польшу и, возможно, Румынию. Это две страны, с которыми мы сейчас не очень ладим. Поэтому я не понимаю, как наши действия могут заставить другие страны вносить больший вклад», – сказал О’Брайен.

Бывший байденовский чиновник выступил также против разделения бремени военных расходов, за которое ратует администрация Дональда Трампа.