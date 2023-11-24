Всё, денег нет: Киев потерял поддержку Берлина – Соскин

Украина теряет финансовую поддержку Германии. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил федеральному правительству перекинуть 60 миллиардов евро из одного фонда в другой, там образовалась огромная финансовая «дыра». Это значит, что обещанные недавно министром обороны ФРГ Борисом Писториусом 1,2 миллиарда евро помощи Украине будут последним траншем.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них ситуация очень тяжелая, у них в 23-м году будет падение ВВП на 1%. По году, минимум, 5% будет инфляция, может, даже больше, плюс падение внешнеторгового оборота. То есть, в Германии реальное ухудшение ситуации… А раз нет денег, значит, эта коалиция уже выдерживать не будет. Вполне возможно, в следующем году у них должны произойти выборы. Потому что Шольц не выдержит. Последние социсследования показывают, что у них коалиция имеет где-то 32%. Я думаю, сейчас она опять упадет, особенно в январе, после праздников, я думаю, будет меньше 30%. То есть, это уже колоссальный кризис. Учитывая, что теперь у них дырища в бюджете, а он и так был у них дефицитный, плюс, огромные надо делать заимствования, а им говорят, что надо только за счет сокращения расходов эту дырку в 60 миллиардов евро закрыть, иначе невозможно. А тогда на чем будут сокращать? На вооружениях, на помощи Украине. То есть, у Зеленского падает его немецкий фактор. То, что Писториус приезжал, 1,2 миллиарда дадут – это, скорее всего, будут последние деньги. Больше денег нет», – заявил Соскин.