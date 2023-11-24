Всё, денег нет: Киев потерял поддержку Берлина – Соскин

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Украина теряет финансовую поддержку Германии. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил федеральному правительству перекинуть 60 миллиардов евро из одного фонда в другой, там образовалась огромная финансовая «дыра». Это значит, что обещанные недавно министром обороны ФРГ Борисом Писториусом 1,2 миллиарда евро помощи Украине будут последним траншем.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экс-советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина теряет финансовую поддержку Германии. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил федеральному правительству...

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«У них ситуация очень тяжелая, у них в 23-м году будет падение ВВП на 1%. По году, минимум, 5% будет инфляция, может, даже больше, плюс падение внешнеторгового оборота. То есть, в Германии реальное ухудшение ситуации… А раз нет денег, значит, эта коалиция уже выдерживать не будет. Вполне возможно, в следующем году у них должны произойти выборы. Потому что Шольц не выдержит.

Последние социсследования показывают, что у них коалиция имеет где-то 32%. Я думаю, сейчас она опять упадет, особенно в январе, после праздников, я думаю, будет меньше 30%. То есть, это уже колоссальный кризис. Учитывая, что теперь у них дырища в бюджете, а он и так был у них дефицитный, плюс, огромные надо делать заимствования, а им говорят, что надо только за счет сокращения расходов эту дырку в 60 миллиардов евро закрыть, иначе невозможно.

А тогда на чем будут сокращать? На вооружениях, на помощи Украине. То есть, у Зеленского падает его немецкий фактор. То, что Писториус приезжал, 1,2 миллиарда дадут – это, скорее всего, будут последние деньги. Больше денег нет», – заявил Соскин.

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