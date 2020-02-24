Всё для эвакуированных: в Новых Санжарах раскрасили мост в цвета украинского флага

24.02.2020, Полтава, Вадим Москаленко

Волонтеры из Харькова раскрасили мост через Ворсклу в Новых Санжарах в знак поддержки эвакуированных из Китая украинцев, которых на прошлой неделе разъярённые местные забросали камнями.

Об этом сообщает областное ИА «Новости Полтавщины», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщается, 23 февраля в Новые Санжары приехали около 20 волонтеров из Харькова.

В знак поддержки эвакуированных из Китая соотечественников «активисты» раскрасили мост через Ворсклу в цвета украинского флага.

«Мы хотим показать, что тот «горячий» прием, который был 20 февраля, является непоказательным. Вся Украина их поддерживает. Мы вместе с ними, не боимся вируса, эпидемии, потому что мы ознакомлены. То, что произошло, это ошибки, провокации. На самом деле, люди уважают эвакуированных и рады, что они вернулись на Украину», – убеждал журналистов волонтер Антон Шейнин.

«Люди нам передали фрукты, сладости. Команда наших волонтеров поехала передавать это эвакуированным. В память о себе мы бы хотели покрасить мост через реку в цвета украинского флага», – объяснила волонтер Елена «Десюшка».