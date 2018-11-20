Всё для победы нациков: «Оппоблок» раскололся

20.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Депутаты Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин исключены из фракции «Оппозиционного блока» из-за не согласованного с остальными решения о вхождении в объединение с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции «Оппоблока» Александр Вилкул, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу проинформировать, что полчаса назад закончилось заседание фракции «Оппозиционный Блок», на котором из рядов фракции исключены Бойко Юрий Анатольевич и Лёвочкин Сергей Владимирович», – сказал он.

Украинский политолог Юрий Романенко уверен, что Бойко и Левочкин, представляющие «газовую группу» бывших членов Партии регионов (куда также входит олигарх Дмитрий Фирташ), исключены в результате ревности контролирующего остальную часть «Оппоблока» олигарха Рината Ахметова.

Последний, якобы, имеет давнюю обиду на Медведчука как одного из переговорщиков с республиками Донбасса, виня его в потере своих активов на территории ЛДНР.

«Ринатовская часть Оппоблока относится к Медведчуку как к деструктивному элементу, который все проваливает», – комментирует Романенко.

Впрочем, и Бойко, которого в СМИ называли удобным спарринг-партнером для Петра Порошенко на грядущих президентских выборах, вряд ли рассчитывает на победу. Цель – создать задел на будущие выборы Верховной Рады.

«Дать возможность Бойко набрать свои 6-7%, которые потом можно будет конвертировать на парламентских выборах в среднюю фракцию. Вот такой расклад», – утверждает Романенко.

Раскол формальной оппозиции (которая ранее неоднократно уличалась в тайной игре вместе с правящим режимом – например, синхронных голосованиях в Раде) – на руку Порошенко, подчеркивает российский политолог Алексей Чеснаков.

«Бойко и Лёвочкина исключили из фракции «Оппозиционный блок» за союз с Медведчуком. Теперь в Раде будет еще и «Оппозиционная платформа». Какая удобная оппозия у Петра Алексеевича», – написал Чеснаков в своём телеграмм-канале.

Известный нетрадиционный пропагандист Евромайдана Виталий Портников не скрывает радости от раскола в «Оппоблоке».

«До выборов – и президентских, и парламентских – остались уже не годы, а месяцы, а фракция реваншистов разбрасывается своими ведущими членами… Финансовый интерес… Нам с ними просто везёт. Везет, что они – такие. Потому что с нашей, «правильной» стороны – те же самые бизнесмены… Единственное, что они не могут вам обещать – так это дружбы с Россией и капитуляции перед Путиным. Но это не потому, что они так думают. А потому что между избирателями запада и центра, на которых они рассчитывают и избирателями востока и юга, на которых рассчитывают бизнесмены «Оппоблока», по-прежнему проходит четкий цивилизационный водораздел и они бояться ошпариться… Просто у тех, кто делает бизнес на голосах востока… уменьшилась аудитория, и они, к тому же, не могут договориться между собой. Поэтому нами предсказуемо будут управлять те, кто делает бизнес на голосах запада и центра», – комментирует Портников.