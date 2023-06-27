«Всё должно перейти под президентский контроль – от войск до волонтёрства» – Евстафьев

Мятеж ЧВК «Вагнер» показал, что необходима единая, абсолютно вертикальная система политического контроля над всеми структурами государства и общества.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромная, мощная, высокопрофессиональная и, в общем, довольно мотивированная военная сила оказалась в руках людей, у которых не было ни ответственности, ни государственнического сознания. Это большая проблема. Поэтому первый вывод из всей этой истории – это необходимость, во-первых, всё-таки заняться идеологией, но не с точки зрения политических лозунгов, а с точки зрения объяснения того, зачем наша страна существует, зачем ведёт СВО, и в этой идеологии должны быть институты, должна быть единая система политической работы – как на фронте, так и в тылу.

В отсутствие этой системы будут проникать западные спецслужбы, будут проникать безответственные люди, и этот идеологический вакуум… Идеологического вакуума не бывает, он рано или поздно заполнится чем-то. Вот он и заполнился», – отметил эксперт.