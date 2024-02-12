«Всё это байки»: Западу больше не выгодно вооружать Украину – киевский эксперт

Странам НАТО необходимо быстрее обеспечить себя вооружениями, не отвлекаясь на Украину, поэтому военная помощь Киеву заметно уменьшится.

Об этом эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе нам говорят: «Старых вооружений у нас больше нет, а новых произвести мы не можем. А даже если можем, то это будет только для нас, потому что мы готовимся к перспективе войны с Россией». Денег нет, но вы держитесь.

Эксперт подчеркнул, что западные дельцы уже получили своё – и больше не заинтересованы в увеличении военных поставок на Украину.

«Правда, потом выходит Столтенберг, и говорит, что ни к какой войне с Россией мы вообще не готовимся.

Всё это байки. Когда у тебя не загружен твой ВПК, то надо пугать. А когда он загружен на годы вперёд, и больше уже не сожрёт, тогда говорят, что всё.

А летом ещё будут выборы в Европарламент, у них начнётся своя игра. Всё там, в общем, понятно», – жаловался он.