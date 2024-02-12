«Всё это байки»: Западу больше не выгодно вооружать Украину – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
12.02.2024 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Странам НАТО необходимо быстрее обеспечить себя вооружениями, не отвлекаясь на Украину, поэтому военная помощь Киеву заметно уменьшится.

Об этом эфире интернет-канала «PolitБюро» заявил эмигрировавший из Украины политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Странам НАТО необходимо быстрее обеспечить себя вооружениями, не отвлекаясь на Украину, поэтому военная помощь...

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«На Западе нам говорят: «Старых вооружений у нас больше нет, а новых произвести мы не можем. А даже если можем, то это будет только для нас, потому что мы готовимся к перспективе войны с Россией». Денег нет, но вы держитесь.

Лучшего повода послать на*ер ещё не придумали», – возмутился Чаплыга.

Эксперт подчеркнул, что западные дельцы уже получили своё – и больше не заинтересованы в увеличении военных поставок на Украину.

«Правда, потом выходит Столтенберг, и говорит, что ни к какой войне с Россией мы вообще не готовимся.

Всё это байки. Когда у тебя не загружен твой ВПК, то надо пугать. А когда он загружен на годы вперёд, и больше уже не сожрёт, тогда говорят, что всё.

А летом ещё будут выборы в Европарламент, у них начнётся своя игра. Всё там, в общем, понятно», – жаловался он.

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