«Всё это ложь»: Лавров о выдаче паспортов гражданам Украины

13.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает абсолютно законной кампанию по выдаче российских паспортов в ЛДНР.

Об этом он заявил на встрече с избирателями в Ростовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республиках, Россия нарушает международные правила. Все это ложь… На той же Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств, и это не вызывало ни у кого вопросов. Как только мы стали выдавать паспорта людям, которых Киев объявил «террористами» и сделал жертвами торговой, экономической, транспортной блокады, когда старики вынуждены за пенсиями ходить многие километры и унизительно выстаивать там очереди… Как только мы посылаем туда гуманитарные конвои, они выступают с заявлениями и начинают требовать прекратить оказывать гуманитарное содействие людям, которых они пытаются задушить», – сказал Лавров.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России».

Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Более 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре с момента ее запуска в 2019 году.