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13.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Всё это ложь»: Лавров о выдаче паспортов гражданам Украины

Новости УкраиныМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает абсолютно законной кампанию по выдаче российских паспортов...

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает абсолютно законной кампанию по выдаче российских паспортов в ЛДНР.

Об этом он заявил на встрече с избирателями в Ростовской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республиках, Россия нарушает международные правила. Все это ложь…

На той же Украине венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств, и это не вызывало ни у кого вопросов. Как только мы стали выдавать паспорта людям, которых Киев объявил «террористами» и сделал жертвами торговой, экономической, транспортной блокады, когда старики вынуждены за пенсиями ходить многие километры и унизительно выстаивать там очереди…

Как только мы посылаем туда гуманитарные конвои, они выступают с заявлениями и начинают требовать прекратить оказывать гуманитарное содействие людям, которых они пытаются задушить», – сказал Лавров.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права из-за выдачи российских паспортов населению и призвал тех, кто выступает за присоединение региона к Российской Федерации, «искать себе место в России».



Указ об упрощенной выдаче жителям Донбасса российских паспортов подписал президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года. Более 611 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже получили российские паспорта по упрощенной процедуре с момента ее запуска в 2019 году.

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