Всё это уже было на Украине. Не спешите зубоскалить над пирровой победой Санду в Молдове

Сравнивая реакцию российского и европейского информационного поля на результаты совмещенных с еврореферендумом президентских выборов в Молдове нельзя не отметить традиционные для российских лидеров мнений шапкозакидательство пополам с самонадеянностью.

Редкие голоса рационально мыслящих скептиков тонут в общем «победном» хоре: мол, надавали по щам «истеричке Санду», и едва ли не «обрушили европейскую идею в Молдавии». Отсюда недалеко до совсем уж залихватского – мол, «взяли Кишинев, возьмем и Берлин», как говорится. Я, конечно, слегка утрирую, но общий смысл именно таков.

Между тем, при ближайшем рассмотрении, как говорила героиня известной политической бывальщины, все не так однозначно. Местами – даже более, чем не так. Российскому обществу предлагается считать победой фиксацию на бумаге традиционной расколотости молдавского общества, которую не смогла преодолеть ни пятилетка Додона – в «пророссийскую» сторону, ни пятилетка Санду – в сторону проевропейскую.

Молдавия как была маятником, качающимся из стороны в сторону, так им и остается. Но если бы дело ограничивалось только этим, было бы полбеды. На самом деле, на стороне молдавских евроинтеграторов играет куда более важный ресурс, чем деньги. Это время.

Сейчас же, оглядывая еще неостывшее поля боя, скажем честно – не без проблем, но Санду, по итогу, добилась всего, что ставила перед собой целью, затевая референдум. Да, изрядно удивив и даже несколько разочаровав своих сторонников в кругах брюссельской бюрократии – мол, это же надо было умудриться, имея полстраны с румынскими паспортами, едва-едва натянуть нужный результат. Да и тот, как подозревают противники режима, не совсем честными способами.

Тем не менее, победителей не судят, а формально это именно победа Санду. Теперь, руками подконтрольного ей парламентского большинства раздел о ЕС будет вписан в молдавскую конституцию, как напоминание об обязательном и безальтернативном внешнем курсе страны.

А агитация против ЕС станет антиконституционной. Что, вкупе с легко прогнозируемым ужесточением репрессивного законодательства приведет к тому, что за сомнения в правильности еврокурса в недалекой перспективе начнут если не сажать, то штрафовать.

Собственно, ради этого все и затевалось. А вовсе не потому, что в руководстве Молдовы сидят дураки, всерьез верящие в волшебную силу слова и народного мнения. Когда и если РМ кооптируют в Евросоюз, случится это вовсе не потому, что так будет написано в ее конституции, а по совсем другим причинам. Но задним числом все обставят именно, как волю народа, к которой будут апеллировать всуе по любому поводу.

И процент проголосовавших «за», как и вообще процент дошедших до урн, тут не имеет особого значения. Главное, что преодолена установленная в законе планка – а там хоть трава не расти. О том досадном обстоятельстве, что «за» всего на какие-то доли процента больше, чем «против», вряд ли будут вспоминать в резолюциях еврокомиссаров.

По аналогичному пути чуть раньше прошла соседняя Украина. Причем, в отличие от молдаван, без всякого референдума. Там точно так же выбросили внеблоковый статус страны из основного закона, вписав вместо него безальтернативную евроатлантическую интеграцию, за дискредитаторами которой теперь приходят не приглашения на открытые дебаты, а сотрудники СБУ.

Но вернемся в Молдову. Строго говоря, эти цифры – почти 50 на 50 – являются наглядным свидетельством исчерпания сторонами противоборства потолка мобилизации избирателей в свою поддержку. Ведь, и те, кто за, и те, кто против ЕС, в общей сумме составили лишь 51,7 % избирателей.

Та же картина – в президентском голосовании. Так, хотя Санду и лидирует на европейских участках (там за нее 71 %), однако в абсолютных цифрах она не смогла мобилизовать большинство молдавских еврооптимистов, чтобы ее преимущество вышло не в процентах, а в голосах.

Явка говорит нам о том, что половина молдаван – что в Европе, что в самой Молдове – проголосовала ногами, то есть, просто не дошла до участков. И это несмотря на очевидный расчет власти, что, мол, все еврогастарбайтеры будут горой за Майю, и такой же прямолинейный расчет оппозиции, что демобилизованный и уставший за пятилетку Майи народ массово развернет оглобли с запада на восток.

Но ведь и оппозиция не смогла достучаться до молдавского большинства, и убедить его в том, что она и предлагаемые ею рецепты и программа решительно лучше, чем у Санду.

Но довольно о референдуме. Свои собственные выборы «пчела Майя» тоже, считай, выиграла, хоть до оформления этого факта протоколом УИК придется ждать аж до 4 ноября. Порука тому – почти двукратный отрыв нынешней президентки, с ее почти 42 % от ближайшего конкурента в лице прокурора-социалиста Стояноглу (у которого 26%).

Идущие в российских медиа оптимистичные математические упражнения, авторы которых получают победу Стояногло во втором туре путем механического сложения голосов всех разрозненных оппонентов Санду, игнорируют основной закон политической арифметики, который гласит, что итоговый результат не обязательно равен сумме всех слагаемых. А очень часто – совсем наоборот. Как и в строительстве предвыборных блоков, чей итоговый рейтинг сплошь и рядом равен весу самого толстого из обьединившизхся партийных «гномов».

Это даже если вывести за скобки традиционную продажность молдавских политиков, с их умением по десять раз менять политические присяги и лагеря, в зависимости от того, где больше предложат. И совсем не факт, что какому-нибудь Ренато Усатому (тот еще оппозиционер, между нами говоря) Санду по итогу не предложит больше. Или вообще оппозиционеры в процессе не передерутся в борьбе за буздуган господаря.

Я уже не говорю о том, что в руках власти по-прежнему остается самый примитивный механизм увеличения собственной арифметической поддержки во втором туре – через административное понижение оппозиционной мобилизации Это, к примеру, когда по бригадирам «сетки Шора» массово пойдут молдавские гэбэшники, и не зацементированная какой-то особой идейностью сетка банально посыплется – от страха.

Понятно, что случившееся в Молдове – отнюдь не финальный акт затянувшейся драмы этого «несостоявшегося государства» на восточном фронтире бывшего СССР. Понятно, что маятник еще качнется не раз, как он качался и до этого. Возможно, Санду в перспективе, даже сохранив пост, потеряет парламентское большинство, и мы увидим тот же тяни-толкай, что и с Додоном, только теперь в роли обижаемого парламентскими унионистами Додона будет Санду.

Возможно, даже, что автор этих строк ошибся в прогнозе, и следующие пять лет мы будем наблюдать за тем же самым молдавским печальным цирком, но со Стояногло в главной роли.

Тянуть молдавского бегемота не «из», а «в» европейское болото будут долго, настойчиво и упорно. И результат мы увидим даже не завтра. И не факт, что положит страну к ногам евробюрократов именно Санду. Но не подлежит сомнению, что эта работа будет еврооптимистами продолжена. Причем, с учетом всех наломанных дров и сделанных ошибок.

Но, кто сказал, что будет легко? Так что сторонникам сближения с Россией стоит быть готовыми к худшему.