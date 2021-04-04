Всё ещё подлее: Для чего украинцам постоянно повышают тарифы

04.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинское правительство регулярно по требованию МВФ повышает тарифы на газ и стоимость услуг «Укрпочты» для того, чтобы сделать эти предприятия прибыльными и перепродать их западным частникам, которые станут «стричь» украинский народ.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka online» заявил бывший редактор издания «Экономическая правда» Сергей Лямец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Государство хочет продавать готовый бизнес, но как у нас проводится приватизация, мы знаем. За исключением «Криворожстали», по большому счёту, нормальные цены за объекты никто не давал, отель «Украина» не в счёт, там были какие-то другие критерии, там бандитская малина.

Больших честных приватизационных конкурсов у нас нет, маленькие конкурсы продаются через сайт «Прозорро», но больше предприятия у нас продаются глубоко не честно, и сейчас возникает риск.

За несколько последних лет пришёл Коболев с Витренко, они всем нам повысили тарифы, мы платим в семь раз больше за газ чем платили до победы нашей «народной власти», и теперь «Нафтогаз Украины» превратился в сверхприбыльное предприятие, теперь в него могут войти некие частные акционеры, они назовут это стратегическими инвесторами, партнёрам. Иными словами, войдёт какая-то крупная структура и будет стричь с нас деньги», – сказал эксперт.

Также журналист отметил, что повышение цены за услуги «Укрпочты» произошло, чтобы эта компания была более выгодной для потенциальных покупателей.

«Я настаиваю, что это звенья одной цепи, эти тарифы, скорее всего, специально повышались, для того, чтобы теперь заинтересованные люди вошли в этот бизнес и получили гарантированный источник дохода. Вот почему я настаиваю на том, что монополии продавать нельзя, потому что любая монополия, к примеру, «Укрпошта» – это гарантированный источник дохода, который создали за наши с вами деньги.

Обратите внимание, Смелянский недавно подписал договор о том, чтобы закупить крупную партию машин, плюс он выдавил из государства повышение тарифов оплаты услуг «Укрпошты». Он за счёт государства и всех нас создал прибыльную компанию, и теперь хочет отдать её в частные руки», – добавил Лямец.

Эксперт подчеркнул, что даже контрольный пакет акций в руках государства ничего не изменит – олигархи уже научились обходить эту формальность.

«Эти предприятия не нужно продавать, зачем продавать, если они прибыльные? Или нужно к ним применять антимонопольное законодательство, потому что иначе получится ситуация, при которой на рынок газа зайдёт «Eni» или «Deutsches Gas». А если эти компании зайдут, они получат монопольный рынок сбыта на Украине.

А то, что правительство хочет продать пятьдесят процентов минус одну акцию, я думаю это нужно к Игорю Валерьевичу Коломойскому пойти на семинар о том, как, имея меньше половины акций, управлять всей компанией и забирать все деньги себе», – заключил Лямец.